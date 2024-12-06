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شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تبرز جمالها فى جلسة تصوير ساحرة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:23 م
خضعت الفنانة نرمين الفقى لجلسة تصوير جديدة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أزرق أنيقا أبرز جمالها بشكل كبير، ولاقت الصور إعجابا كبيرا من متابعيها الذين اعتادوا على ظهورها متألقة على السوشيال ميديا.
ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.
نرمين الفقى باطلالة ساحرة
نرمين الفقي
نرمين الفقي فى احدث جلسة تصوير
نرمين الفقى تبرز جمالها فى احدث جلسة تصوير
الفنانة نرمين الفقي
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