شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تبرز جمالها فى جلسة تصوير ساحرة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

خضعت الفنانة نرمين الفقى لجلسة تصوير جديدة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أزرق أنيقا أبرز جمالها بشكل كبير، ولاقت الصور إعجابا كبيرا من متابعيها الذين اعتادوا على ظهورها متألقة على السوشيال ميديا.

نرمين الفقى أدت مناسك العمرة مؤخر فى مطلع شهر يوليو، وشاركت بعض الصور لها من أمام الكعبة على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا".

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.



نرمين الفقى باطلالة ساحرة



نرمين الفقي



نرمين الفقي فى احدث جلسة تصوير



نرمين الفقى تبرز جمالها فى احدث جلسة تصوير