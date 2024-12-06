شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من ساعته وتاريخه تناقش العنف المنزلى بمشاركة أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى تعرض بعنوان "ساعة شيطان"، عبر فضائية DMC فى تمام الساعة العاشرة مساءً، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض كثر.

وتسلط الحلقة الثانية من المسلسل الضوء على قضية العنف المنزلي التى يتعرض لها الأزواج، والزوجات والتى قد تؤول فى النهاية إلى ارتكاب جريمة، ويقدم القائمين على العمل نصائح مبطنة فى الحبكة الدرامية لتوعية المشاهدين، وتنتهى الحلقة بأرقام النجدة الخاصة بوزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة.

وتضم الحلقة الثانية نجوم من تجربة كاستنج التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، منهم اسلام خالد وميشيل مساك والطفلة لميس محمود بجانب ضيف شرف الحلقة النجم احمد أمين والفنانة لبني ونس، والحلقة ستكون قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المرب وكتابة دينا ماهر والمخرج عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء علي شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج التي لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه سلطت الضوء على قضية "الابتزاز الإلكتروني"، التي تتعرض لها بعض الفتيات، وذلك من خلال قصة نادية (مايان السيد)، التي تتعرض للابتزاز من قبل زميلها في الجامعة بسبب حبه الشديد لها، حتى يصل الأمر إلى قتلها على يده في النهاية.



ساعته وتاريخه