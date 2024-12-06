ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة التركية توبا بويوكتستون لموقف محرج خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي إنطلقت فعالياته ليل أمس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، لم يتمكن الممثل والمخرج الأميركي سبايك لي من نطق إسم توبا بشكل صحيح، أثناء قيامه بالتعريف بها على المسرح، وقال: "قد أخطئ في نطق هذين الاسمين، فإلى جانب اللغة الإنجليزية، إنني أتحدث البروكلينية".

وتابع بمناداتها بـ "أخي توبان بيوناستن"، ما أثار حالة من الضحك بين الجمهور، خاصة أنه نطق اسم النجمة بشكل خاطئ، فضلًا عن اعتقاده بأنها رجل وليس امرأة.

كانت هذه تفاصيل خبر توبا بويوكستون تتعرض لموقف محرج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. هذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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