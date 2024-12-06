ياسمين عبد العزيز تعود بمسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - واصلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي بدأت تصويره منذ 22 تشرين الثاني ، في إحدى المدن الساحلية، المسلسل، المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2025، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، ويضم كوكبة من الممثلين، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، وأنوشكا.



يشكل العمل عودة ياسمين للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعد نجاحهما السابق في مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"اللي ملوش كبير"، وكانت آخر مشاركات ياسمين الرمضانية في مسلسل "ضرب نار" الذي عُرض عام 2023.