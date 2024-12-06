بالصور- جدول مزدحم لبسمة بوسيل في الرياض… والمفاجأة في مرافِقتِها

تواصل الفنّانة المغربيّة، بسمة بوسيل، التّحضير لألبومها الجديد، الذي سيتضمّن باقة من الأغاني باللهجتَين المصريّة والمغربيّة.

في السّياق نفسه، تُقيم “بوسيل” في الرّياض، حيث نشرت عدّة صور وفيديوهات عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” من أجواء زيارتها لأكبر استوديو تسجيل في العالم في الرّياض.

وقالت بسمة في الفيديو إنّها فخور وسعيدة بزيارة الستوديو الذي تعتبره “مكانها المفضّل”.

كذلك نشرت بسمة، عدّة صور من جلسة تصوير خاصّة في الرّياض، شاركتها فيها ابنتها وعلّقت:”عن جمال الرّياض وناسها”.

نذكر أنّ بسمة بوسيل، ستتعاون في ألبومها الجديد مع الشّاعر محمّد رفاعي وأعلنت أنّ الألبوم سيصدر في شهر كانون الثاني / يناير المقبل.

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نذكر أنّ أحدث أعمال بسمة بوسيل، أغنية “قادرين يا حبّ”، الرّومنسيّة، باللهجة المصريّة،من كلمات سارة سعيد، ألحان عمر صفاء.