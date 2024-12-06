خاصّ- بعد انسحاب كارين رزق الله… تعرّفوا إلى القائمة الكاملة للممثّلين في مسلسل “نفس”

مع انطلاق تصوير مسلسل “نفس” في بيروت، علمنا أنّ الممثّلة كارين رزق الله انسحبت من الرباعيّة التي كانت تشكّلها على صعيد البطولة مع الممثّلين دانييلّا رحمة عابد فهد ومعتصم النّهار.

أمّا قائمة الممثّلين الذين سيشاركون في العمل فهم: جوزيف بو نصّار، غابريل يمّين، نهلة داوود، إلسا زغيب، رانيا عيسى، وسام صبّاغ، إيلي متري، حسين مقدّم. ومن سوريا وفاء موصللي.

وكان المخرج اللبنانيّ، إيلي السمعان، قد أعلن قبل أيّام انطلاق تصوير مسلسل “نفس”، المقرّر عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٥، من إنتاج شركة الصّبّاح إخوان.

بهذه المناسبة، نشر “السمعان”، عبر “إنستغرام”، صورة له من كواليس تصوير المشاهد الأولى من المسلسل وكتب: “يا ربّ… “نفس””.

من جانبه أعاد حساب شركة الصبّاح، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، نشر الصورة نفسها معلنًا إنطلاق تصوير العمل.

وعلمنا ان التصوير انطلق في عدد من المناطق اللبنانية منها المتن الشمالي وجونيه والبترون وغيرها.

نذكر أنّ المخرج إيلي السمعان كان قد كشف في لقاء سابق مع موقع “الخليج 365”، أنّ مسلسل “نفس”، يرتكز على قصّة حقيقيّة أبطالها ما زالوا على قيد الحياة، كاشفًا أنّ فريق عمل المسلسل التقى شخصيّاته الحقيقيّة واستمع إلى أفكارهم وطَوّرها.

كما أضاف أنّ الجمهور سيضحك ويبكي ويعيش قصص حبّ مع أبطال المسلسل، الذي يتضمّن مختلف المشاعر في قصّة واحدة، مؤكّدًا أنّ فريق عمل المسلسل يشعر بحماسة كبيرة، وكلّما غاصَ في تفاصيل قصّة العمل يعشقها أكثر.

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المسلسل الذي سينافس باقي الأعمال الدراميّة في رمضان ٢٠٢٥، من كتابة إيمان السعيد من إخراج إيلي سمعان وهو من إنتاج شركة الصّبّاح.