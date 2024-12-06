حمل ريم سامي ورومانسية أحمد حلمي ومنى زكي ورشاقة ليلى علوي لقطات تصدرت الترند في مهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أقيم ليلة أمس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة في مدينة جدة التاريخية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه الدورة من 5 وحتى 14 ديسمبر الجاري.

ريم سامي تتألق بإطلالة تناسب حملها

خطفت الفنانة ريم سامي الأنظار خلال ظهورها على ريد كاربت المهرجان، خاصة وأنها كشفت لأول مرة عن حملها من خلال ظهورها ببطن منتفخ، وعلامات حمل واضحه أكدت على اقتراب قدوم طفلها.

ظهرت ريم على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة تتناسب مع حملها وزيادة وزنها، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر الغامق، ومعه اكستنشن من جانب واحد بنفس

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

ليلى علوي وخسارة جديدة في الوزن

تألقت الفنانة ليلى علوي في حفل الافتتاح بفستان أسود كشف عن رشاقتها وخسارتها لمزيد من الوزن، وأكدت أنها اتبعت نظاماً غذائياً جديداً جعلها تفقد 7 كيلوغرامات من وزنها.

رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي

منى زكي وأحمد حلمي من أبرز الثنائيات التي خطفت الأنظار خلال فعاليات المهرجان، وأكد كل منهما على حبه وتقديره للآخر، وأثناء استلام منى زكي للجائزة وجهت رسالة خاصة لأحمد حلمي أكدت فيها أنه الداعم الأساسي لها ولموهبتها، وأنه دائماً يقدر أهمية عملها وانشغالها في التصوير في كثير من الأوقات.

https://www.instagram.com/p/DDNbPuaoql2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNbPuaoql2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNbPuaoql2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال فيلم ضي

الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.

ويحكي الفيلم قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلة مليئة بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصة عالمية تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»