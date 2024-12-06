أروى جودة لـ الخليج 365: أظهرت خطيبي معي بسبب الاجتهادات الخاطئة وهذه رسالتي إلى منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - حرصت الفنانة المصرية أروى جودة على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر السينمائي الدولي التي تقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتواجدت أروى على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح بدون خطيبها الذي ظهر معها في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائيين.



فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي



وأجرت أروى جودة لقاءً خاصاً مع مجلة "الخليج 365" على هامش تواجدها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وحرصت أورى على اظهار خاتم الخطوبة أمام الكاميرا لاسيما وأن خطيبها غير متواجد معها وأكدت أنها خلال الفترة الماضية قرأت العديد من المعلومات المغلوطة حول خطيبها ولكن حالياً أصبح الكل يعرف كافة شيء عنه.

أروى جودها تتحدث عن خطيبها

وكشفت أروى جودة عن أبرز الأمور التي تم نشرها حول خطيبها وضايقتها قائلة:" قبل ظهور خطيبي معي، البعض كان قد أخذ صورة بعيدة له ولا تظهر ملامحه بشكل كبيرة، وأجروا عليها تأثيرات تخيلية وخرج الشكل بعيداً تماماً عنه، ولذلك مع أول فرصة جاءتني لتقديمه أمام الجمهور لرؤيته فعلت ذلك حتى لا يقول أحد إني مخطوبة إلى شخص آخر.

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وأعربت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي نظراً لأهميته، والتواجد وسط ممثلين عالميين وعرب من مختلف الجنسيات، إضافة إلى تحمسها لمشاهدة فيلم الافتتاح السعودي المصري "ضي" موجهة رسالة إلى الفنانة منى زكي لتكريمها في هذه الدورة قائلة: "أقول لها مبروك يا سندريلا السينما بتاعتنا وانتى برنسيسة قلوبنا".

افتتاح مهرجان البحر الأحمر وتكريم النجوم

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.

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وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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