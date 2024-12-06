مهرجان البحر الأحمر السينمائي: سينثيا إيريفو تتحدث عن تجربتها الأولى في التمثيل وتحذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - حلَّت الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إيريفو ضيفة على مهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الرابعة، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس 5 ديسمبر على أن يستمر حتى 14 ديسمبر، حيث تمت استضافتها في إحدى الجلسات الحوارية التي أُقيمت اليوم.

سينيثيا إيفيو تتحدث عن تجربتها الأولى للتمثيل

في الجلسة الحوارية المقامة من ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، تحدثت سينثيا عن تجربتها الأولى في التمثيل، حيث قالت: "أعتقد أنني وقعت في حبه عندما كنت في الحادية عشرة من عمري. أشتركت لي أمي في مجموعة لتمثيل للأطفال. لقد أحببت حقاً فكرة أن أكون قادرة على سرد القصص وكأنني شخص آخر، وسرد قصص الآخرين وأن أكون قادرة على التخيل، وعلى رؤية الأشياء من خلال عيون الآخرين، وأن أكون قادرة على صنع شئ من لاشئ. وهذا الحب نما بشكل أكبر في داخلي مع الوقت، فواصلت البحث عن فرص مختلفة للتمثيل والغناء سواء بشكلٍ منفصل أو معاً، وأعتقد أن حب التمثيل والغناء لم يتركني أبداً، وكنت محظوظة جداً لأن والدتي شجعتني على متابعة هذا الحلم دائماً".

سينثيا إيريفو تتحدث عن مواقع التواصل الإجتماعي



كما تحدثت سينثيا إيريفو عن وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفتها بـ "الخطيرة"، رداً على سؤال حول الإساءة عبر الإنترنت لزميلتها في بطولة فيلم Wicked أريانا غراندي.

قالت إيريفو: " إن التنمر الإلكتروني أمر خطير للغاية. من السهل أن تكون خلف جهاز كمبيوتر تكتب كلمات عن شخص لا تعرفه، ولا تتعرف إلى الشخص وتعلم عنه في كيانه"، وأضافت: "إن الطريقة لمواجهة ذلك هي حقاً محاولة أن تكون النقيض لأي شيء يعود على الشخص. إذا كان الأمر يتعلق بالمظهر، إذا كان الأمر يتعلق بما يعتقده الناس عنك، كن الصوت الذي يقول الشيء الإيجابي، الذي يخبرهم أن ما يفكر فيه شخص موجود على الإنترنت، ولم يقابلك من قبل، ليس مهماً مثل ما تعتقد أنت عن نفسك".

صداقة سينثيا إيريفو وأريانا غراندي

وعن صداقتها مع أريانا غراندي، قالت إيريفو إنه بمجرد اختيارهما للدور، قررا التأكد من حماية بعضهما البعض، حيث قالت: "كنا لطفاء مع بعضنا البعض، وعملنا بصدق وبنينا علاقة على ذلك. لقد قدمنا لبعضنا البعض المساحة واللطف والكرم اللازمين للعب هذه الأدوار".

وتابعت: "أصواتنا تعمل بشكلٍ جيد للغاية معاً. عندما تتاح لك الفرصة للقيام بشيء مثل مسرحية موسيقية، فهناك فهم حقيقي لكيفية عمل الشخص الآخر. الغناء مع شخص آخر هو أمر جميل للغاية وقد فتح هذا الأمر علاقتنا أكثر بكثير. كنا نستمع ونسمع ما يمكن أن يقدمه الآخر وكان ذلك مميزاً للغاية".

الغيرة في حياة سينثيا إيريفو

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عند سؤالها عن الشعور بالغيرة، وهل تشعر الممثلة أحياناً بالغيرة؟، قالت: "أنا لا أشعر بالغيرة في الحياة الواقعية لأنني أعتقد أن كل ما يملكه أي شخص هو ملكه، وكل ما أملكه هو ملكي. الغيرة عاطفة طبيعية، لكنني نشأت على مر السنين حتى لا أشعر بذلك لأنني تعلمت أننا جميعاً نحصل على ما يفترض أن نحصل عليه".

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