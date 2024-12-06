فيلم ضي يبهر الحضور في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. قصة من النوبة عن الأمل والتحدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أول لفيلم "ضي"، وهو إنتاج مصري سعودي، وقد نال إشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

ويعتبر فيلم "ضي" مزيجًا متناغمًا من الدراما والمغامرة، مستعرضًا قضايا اجتماعية مهمة مثل التسامح والطموح وأهمية دور الأسرة.

قصة فيلم ضي

تروي أحداث الفيلم قصة "ضي"، الذي يعرض حالياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الطفل النوبي ذو مرض المهق "ألبينو" الذي يمتلك صوتًا فريدًا، ويواجه العديد من التحديات نتيجة لتميز مظهره والظروف القاسية التي يعيش فيها. ويحلم باتّباع مثله الأعلى "محمّد منير".

وعندما يحصل على فرصة للمشاركة في برنامج "ذا فويس"، ينطلق "ضي" وعائلته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة.

تتخلّل رحلتهم العديد من التّحدّيات: سيّارة مسروقة، ومال مفقود، وهروب مرعب من الشّرطة، ويواجهون التّمييز، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكنّ عزيمتهم الثّابتة، وصوت "ضي" القويّ، يدفعانهم إلى الأمام. وبمساعدة رجل إطفاء طيّب القلب، ولقاء غير متوقّع مع "منير" نفسه، يتغلّب "ضي" على العقبات، ويأسر قلب الأمّة.

وقد تمكن المخرج كريم الشناوي من جذب الأنظار بقصة ملهمة وبصريًا رائعة، مع أداء مميز من قبل فريق العمل وهم: أسيل عمران وإسلام مبارك بدر محمد وحنين سعيد. وظهور مميز للفنان محمد منير.

نجاح فيلم ضي

نال الفيلم ترحيبًا حارًا خلال عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، حيث أشاد المشاهدون بالقصة المؤثرة والأداء المتقن للفنانين. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث الفيلم، مما يؤكد على نجاحه في نقل رسالة إيجابية وملهمة.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وكريم الشناوي، والفيلم ومن إنتاج مصري سعودي مشترك لكل من كريم الشناوي، هيثم دبور، أحمد يوسف، أحمد بدوي، حيث أسهمت به 5 شركات، وهي: “بلو برينت” و “ساين ويفز” و “سينيرجي” و ” Redstar Films” و “أفلام مصر العالمية”، للمخرج المصري كريم الشناوي. وتم تصوير الفيلم في مناطق متنوعة في مصر، مما أضاف لجماليته تميزًا خاصًا.

رسالة ملهمة

يُعدّ فيلم "ضي" أكثر من مجرد عمل سينمائي؛ فهو رسالة أمل وتحدي لكل من يواجه مصاعب في حياته. يدعونا الفيلم للتمسك بالأحلام وتجاوز كل العقبات. وختامًا، يُعتبر فيلم "ضي" إضافة هامة للسينما العربية، وعمل يستحق الاهتمام من جميع عشاق السينما.

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