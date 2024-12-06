شاهدوا تهاني النجوم لـ شريهان في يوم ميلادها بعدسة الخليج 365

تهنئة النجمات لشريهان في ميلادها

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بداية شريهان الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - تحتفل الفنانة شريهان اليوم بميلادها الـ 60، وبهذه المناسبة حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها بهذه المناسبة وتمنوا لها السعادة والنجاح.وخلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حرص النجوم على توجيه رسائل خاصة لها بهذه المناسبة من خلال كاميرا الخليج 365.فريق الفيديوإعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشإعداد: عبير عاطفوجهترسالة خاصة لـ شريهان احتفالاً بميلادها، وأكدت أنها نجمة برج القوس، وتمنت أن يطول عمرها لـ 150 سنة وتظل مصدراً للسعادة والبهجة والشباب.أما، فمازحتها وقالت "كل سنة وانت صغيرة"، وعبرت عن حبها الشديد لها وقالت إنها تعتبرها أيقونة فنية مميزة بالنسبة لها منذ طفولتها، وتمنت أن يديم الله عليها حب الجماهير والنجاح والتألق.هنأتها بيوم ميلادها، وأكدت أنه لن يأتي في عالم الفن موهبة مميزة مثلها. الإعلاميةهنأتها بيوم ميلادها ووصفتها بالأسطورة.بدأت الفنانة شريهان مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث كانت لديها موهبة إستثنائية بالتمثيل والغناء والإستعراض، وخلال تلك الفترة شاركت بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية وحينها أيضًا جاءت بدايتها مع المسرح.شاركت الفنانة شريهان بمسرحية "ربع دستة أشرار" مع المخرج المسرحي حسن عبد السلام عام 1979 ولم تُكمل العشرين عامًا من عمرها بعد، وفي العام التالي 1980 جاء لقاؤها بالمسرح مع "الأستاذ" فؤاد المهندس حيث جسدت أمامه بطولة مسرحية "سُك على بناتك" والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور مستمرًا حتى الآن.مسيرة شريهان الفنية تجاوزت الأربعين عام حققت من خلالها الكثير من الإنجازات وتألقت في العديد من الأعمال أبرزها الفوازير مثل حاجات ومحتاجات، حول العالم، ألف ليلة وليلة.

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