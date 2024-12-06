إيمي سمير غانم لـ الخليج 365: أبارك لـ منى زكي تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها بحضورها لأول مرة فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، حيث حرصت إيمي على الحضور بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد والتقاط الصور على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: محمد المعصراوي
وقالت إيمي سمير غانم خلال لقاء خاص مع مجلة "الخليج 365" على هامش فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 إنها تأتي إلى جدة منذ صغرها ولكنها لأول مرة تحضر إلى المنطقة القديمة التاريخية التي تقام فيها الدور الرابعة لافتة: "مازالت أستكشف المنطقة ولكن ما يظهر هو أن المشهد جميل وكذلك "المود" الذي يملأها بفعاليات هذا المهرجان المنظم ولذلك أنا فرحانه بالحضور".
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ووجهت إيمي سمير غانم رسالة إلى مواطنتها الفنانة منى زكي على تكريمها في الدروة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام قائلة:" أقول لها مبروك، وهي تستحق كل التكريمات الحلوة وإن شاء الله دائماً موفقة، فأنا من محبيها وعشاقها"، كما أكدت إيمي على مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم "عقبال عندكم" يجمعها بزوجها حسن الرداد".
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.
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وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: محمد المعصراوي
وقالت إيمي سمير غانم خلال لقاء خاص مع مجلة "الخليج 365" على هامش فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 إنها تأتي إلى جدة منذ صغرها ولكنها لأول مرة تحضر إلى المنطقة القديمة التاريخية التي تقام فيها الدور الرابعة لافتة: "مازالت أستكشف المنطقة ولكن ما يظهر هو أن المشهد جميل وكذلك "المود" الذي يملأها بفعاليات هذا المهرجان المنظم ولذلك أنا فرحانه بالحضور".
يمكنكِ قراءة.. افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم السينما العربية والعالمية في جدة
ووجهت إيمي سمير غانم رسالة إلى مواطنتها الفنانة منى زكي على تكريمها في الدروة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام قائلة:" أقول لها مبروك، وهي تستحق كل التكريمات الحلوة وإن شاء الله دائماً موفقة، فأنا من محبيها وعشاقها"، كما أكدت إيمي على مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم "عقبال عندكم" يجمعها بزوجها حسن الرداد".
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.
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إقرأي أيضاً.. حمل ريم سامي ورومانسية أحمد حلمي ومنى زكي ورشاقة ليلى علوي لقطات تصدرت الترند في مهرجان البحر الأحمر
وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
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