كاثرين زيتا جونز.. ملكة التنوع السينمائي في هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - دراما، رومانسي، أكشن، رعب، كوميدي، وغيرها من التيمات الفنية التي نشاهدها على الشاشة الكبيرة والصغيرة، وعلى خشبة المسرح أيضاً، واعتدنا أن نرى الفنانين يتخصصون في نوعية معينة من هذه التصنيفات، يتقنوها، واشتهروا بها، ونادراً ما يُغيروا من "جلدهم"، ولكن عند الحديث عن النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، يختلف الأمر قليلاً، نجد أنها طوال مسيرتها الفنية، استطاعت أن تتأرجح بسهولة بين كل هذه التصنيفات، واشتهرت بتنوعها، ونرى أنها جسدت في أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها صنوفاً من مختلف الشخصيات. واليوم تحل جونز ضيفة جلسة حوارية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، التي تستمر حتى 14 من ديسمبر 2024.

نشأة كاثرين زيتا جونز

Embed from Getty Images

وُلدت كاثرين زيتا جونز، في 25 من سبتمبر 1969، جنوب ويلز، في المملكة المتحدة، والدها ديفيد جونز، صاحب مصنع حلويات، ووالدتها باتريشيا، تعمل في حياكة الملابس "خيَّاطة"، كانت جونز في طفولتها طفلة نشيطة، وكان الأمر متطوراً عندها بعض الشيء، حتى اقترب من فرط الحركة؛ لذلك أرسلتها والدتها لتعلم الرقص والباليه في الرابعة من عمرها، ولأنها طفلة ذكية أصبحت بعد سنوات قليلة بطلة في الرقص الإيقاعي. كما درست المسرح الموسيقي في مدارس الفنون التعليمية في لندن.

وفي سن الخامسة عشرة، بدأت تظهر موهبة جونز في التمثيل، وأخرجت هذه الطاقة في مسرح المدرسة، وبعد وقت قصير شاركت في عدة مسرحيات موسيقية.

في حوارٍ سابق، تحدثت جونز عن عائلتها، وقالت إنهم كانوا سبباً أساسياً في تكوين شخصيتها، وذلك بسبب دعمهم وتشجيعهم لها، وحثها على تنمية مواهبها؛ الرقص والباليه والرياضة والتمثيل؛ الأمر الذي ساعد في تكوين شخصيتها، وساعدها أيضاً في التمثيل كثيراً: "عائلتي مهمة جداً بالنسبة لي. أود أن أشكرهم على جعلي الشخص الذي أنا عليه اليوم. أسامحكم على كل شيء وأحبكم".

قد ترغبين في معرفة كاثرين زيتا جونز في يوم ميلادها... أيقونة الجمال الطبيعي الجذاب

المسيرة الفنية للنجمة البريطانية

Embed from Getty Images

بعد تألق جونز في عالم المسرح، وتجسيدها شخصيات متنوعة، انتقلت إلى عالم السينما، وجاء ظهورها الأول على الشاشة في الفيلم الفرنسي الإيطالي Nights لعام 1990، وقامت بعدة أدوار ثانوية، ولم تتوفق كثيراً في بدايتها، وبعد فيلم Blue Juice لعام 1995، الذي لم ينجح النجاح المأمول، أُصيبت بخيبة أمل كبيرة، وذلك بسبب أن المخرجين كانوا يختصرونها في أدوار الفتاة الجميلة، وسرعان ما تغلبت على هذا الإحباط، وانتقلت إلى لوس أنجلوس، عازمة على إعادة إشعال مسيرتها المهنية.

عام 1998، شاركت جونز في بطولة فيلم The Mask Of Zorro، وتفوقت على نفسها في هذا الفيلم، واكتسبت شهرة واسعة بعدها، ثم شاركت في العديد من أدوار البطولة، وأصبحت نجمة صف أول.

وفي عام 2003، حصلت جونز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم chicago، الذي أُصدر عام 2002، واستلمت الجائزة وهى حامل في ابنتها، ومن بعدها أصبحت شهرة وتألق جونز غير محدود في عالم السينما العالمية حتى يومنا هذا.

وحصلت جونز خلال مسيرتها على العديد من الجوائز، منها جائزة الأوسكار وجائزة الأكاديمية البريطانية للسينما وجائزة توني.

يُذكر أن جونز حققت عودة إلى الشاشة الصغيرة بدور مورتيشيا آدامز في مسلسل Wednesday، الذي أصبح ثاني أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ Netflix عندما تم بثه في عام 2022.

إليكِ هذا الخبر تكريم إيميلي بلانت وفان ديزيل وعامر خان في حفل افتتاح البحر الأحمر السينمائي

الحياة الشخصية لكاثرين وزواجها من مايكل دوغلاس

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

تزوجت كاثرين جونز من النجم مايكل دوغلاس في عام 2000، حيث وقع دوغلاس الحائز على جائزة الأوسكار في حب كاثرين على الشاشة بعد أن شاهدها، وهي تتألق في فيلم zorro. رتب دوغلاس، لقاءً مع النجمة الصاعدة حينها من خلال صديق مشترك؛ أنطونيو بانديراس.

بعد فترة حب طويلة، عرض عليها الزواج في ليلة رومانسية، وتزوجا في 18 من نوفمبر 2000، في حفل مرصع بالنجوم في نيويورك. لدى الزوجين ابن وابنة؛ ديلان مايكل، 24 عاماً، وكاريس زيتا دوغلاس، 21 عاماً.

Embed from Getty Images

في أغسطس 2013، مايكل وكاثرين أعلنا انفصالهما بعد 13 عاماً من الزواج. ولكن انتصر الحب مرة أخرى وبحلول إبريل 2014، تصالحا، وفي عام 2015 قال دوغلاس إن زواجهما "أقوى من شيء".

للمزيد من الأخبار الحب الشهرة المال.. نجمات تزوجن رجالاً أكبر منهن سناً بكثير

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».