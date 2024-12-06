ميرنا وليد - بيروت - كانت العارضة البريطانية كايت موس في الرابعة عشرة من عمرها، حين بدأت للمرة الأولى مسيرتها في عرض الأزياء، وتعرضت لموقف محرج كشفته بعد مرور سنوات طويلة.
وفي التفاصيل، طلب منها المصور الفوتوغرافي تصويرها من دون قميص، لكنها رفضت، فهددها بالتوقف عن التعاون معها مرة أخرى، فبكت طويلاً ونفذت ما طلبه منها. وكشفت لاحقاً أنها بكت لأنها لا تريد إلتقاط صور لها وهي عارية.
كايت موس أصبحت بعد هذه الحادثة من أشهر عارضات الأزياء في التسعينيات، وما زال إسمها معروفاً في المجال، وأصبحت إبنتها عارضة مثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر كايت موس رفضت نزع ملابسها فتلقت تهديداً بطردها من عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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