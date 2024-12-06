ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إبنها سانت في يوم ميلاده بعد ان اتم الـ9 من عمره، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرا فيها بأوقات رائع و مميزة عاشاها سوياً، و علقت كيم على المنشور بالقول: "يبلغ ابني سانت اليوم من العمر 9 سنوات.
كنت أتصفح صوري ووجدت أن معظم صورنا هي صور احتضان. لطالما أردت أن أصدق أن ابني الصغير سيظل بهذا الود إلى الأبد! لذا أهنئ أحد رفقاء روحي لكونه أروع صبي. عيد ميلاد سعيد. أحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر بلحظات مميزة جمعتهما..كيم كارداشيان تعايد إبنها سانت بعيد ميلاده الـ 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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