اختتام “أنا عربية” وسط حضور كبير وأجواء مليئة بالإبداع

اختتم أمس معرض “أنا عربية” فعالياته وسط إقبال كبير ونجاح مبهر، حيث استقبل المعرض خلال ستة أيام الزوار في أجواء مليئة بالإبداع.

وشهدت منطقة “فيا رياض”، إحدى مناطق موسم الرياض الفاخرة، هذا الحدث الفريد الذي حظي باهتمام واسع من عشاق الموضة والأزياء بمختلف أنواعها، ليعكس مكانة المعرض كأحد أبرز فعاليات الموسم التي ينتظرها الجمهور في كل عام.

وقدم المعرض هذا العام تجربة استثنائية جمعت بين الأصالة والابتكار في عالم الأزياء والمنتجات العربية، مستضيفاً أكثر من ٢٧٠ مصمماً من ١٨ دولة عربية. وشملت العروض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تتضمن الأزياء الراقية والمجوهرات والعطور والأحذية والحقائب، إضافة إلى الأزياء الرجالية التي تم عرضها لأول مرة في قسم خاص ضمن منطقة “The Loft”، مما أضفى بُعداً جديداً للمعرض ووسع دائرة اهتمام زواره.

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ويمثل معرض “أنا عربية” منصة رئيسية للإبداع العربي، حيث يتيح للمصممين العرب إبراز مواهبهم الفريدة من خلال تصاميم تجمع بين التراث والحداثة.

وقد نجح هذا العام وكعادته، في تقديم تجربة غنية ومميزة، تغمر الزوار بأجواء مفعمة بالحماس والإلهام، ليشكل رحلة استثنائية في عالم الأزياء العربية، معززاً مكانة موسم الرياض كوجهة عالمية للتميز والابتكار.