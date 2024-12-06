شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات فردية لأبطال فيلم "الهنا اللى أنا فيه" قبل طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلية "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس عن البوسترات المنفردة لأبطال العمل، استعداداً لطرحه فى دور العرض يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويظهر فى البوستر الرسمى النجم كريم محمود عبد العزيز محاطا بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.



كريم محمود عبد العزيز



دينا الشربيني



ياسمين رئيس



حاتم صلاح