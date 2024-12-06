آمبر هيرد تفاجئ محبيها وتعلن حملها بطفلتها الثاني

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة الأمريكية آمبر هيرد عن حملها الثاني بطريقة مفاجئة، دون الكشف عن هوية والد الطفل، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً بين جمهورها، خاصة بعد أن كانت قد رزقت بطفلتها الأولى "أوناغ بيج هيرد" قبل ثلاث سنوات، في إطار قراراتها الشخصية المستقلة.



وأكد المتحدث باسم هيرد الخبر لمجلة بيبول، مشيراً إلى أن الحمل لا يزال في بداياته، وأضاف: "آمبر سعيدة بنفسها وبابنتها أوناغ، ونأمل احترام خصوصيتها في هذه المرحلة".

يُذكر أن آمبر هيرد أثارت جدلاً سابقاً عام 2021 حين أعلنت ولادة طفلتها الأولى بشروطها الخاصة، مؤكدة رغبتها في كسر الصورة التقليدية للأمومة المرتبطة بالزواج.

آنذاك، علّقت عبر حسابها على "إنستغرام": "قررت أن أكون أماً بشروطي. أعتقد أنه من المهم أن نفكر كنساء في خياراتنا بأنفسنا".