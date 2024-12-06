ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت".

وظهرت إليسا في الصورة وهي تجلس في مكان قديم فيه أرشيف عن بيروت. وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "أرشيف لبناني أصيل، حيث تعيش روح بيروت في كل زاوية من فيديو كليب حبك متل بيروت"

وكانت إليسا قد طرحت أمس أغنيتها " حبك مثل بيروت " كلمات وتأليف جان نخول، وتوزيع جيمي حداد، تعتبر الأغنية من الأعمال العاطفية التي تعكس مشاعر قوية، حيث يتم مقارنة الحب بجمال بيروت في كلماتها، مما يعكس حالة من الحنين والشوق.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تكـ ـشف عن صورة من كواليس تصوير "حبك متل بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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