أحمد السقا يعبر عن إستيائه بسبب هذا الأمر .. إليكم ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري أحمد السقا عن إستيائه بسبب طريقة إستخدام البعض لمواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر صفحته الخاصة.

وعلق السقا قائلاً :"ليه؟وليه لا، اي حاجة فاي شيء، اي حاجة فأي وقت، بمناسبة او غير مناسبة بقت متوقعة، يا جماعه ربنا هايحسبنا ع اللى بنشوفه وبيحصل ع السوشيال ميديا، نصيحه م العبدلله الفقير اليه،، نتقي الله ف بعض قبل مانقول ونشير، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك".

متابعو السقا إنهالوا بالتعليقات وجاء فيها :"اللهم أمين ياأبو الرجولة"،"والله يا سقا السوشيال ميديا بقت تقرف"، وغيرها.

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