بالصور- نور الغندور تخطف القلوب بفستانها الخيالي في إفتتاح مهرجان البحر الاحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور بأحدث إطلالتها على متابعيها خلال حضورها إفتتاح مهرجان البحر الاحمر السينمائي، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة خيالية، حيث كانت ترتدي فستان أسود ذات تصميم رائع زين في جزئه السفلي بالورود البيضاء الكبيرة، مع قفازين أسودن طويلين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

