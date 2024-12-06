أمبر هيرد تنتظر طفلها الثاني وتعيش سعادتها بهدوء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف متحدث باسم الممثلة أمبر هيرد عن انتظارها طفلها الثاني، بعد مرور أكثر من عامين على مواجهتها مع زوجها السابق جوني ديب في محاكمة تشهير.

وقال المتحدث لموقع “بيبول”: “ما زال الحمل في مراحله المبكرة؛ لذلك لا نريد الخوض في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة. يكفي أن نقول إن أمبر سعيدة من أجل نفسها وأوناغ بايغ”.

وفي 8 نيسان (أبريل) 2021، رحّبت هيرد بطفلتها الأولى، أوناغ بايغ، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف. وعندما كشفت عن خبر ولادتها، كتبت على إنستغرام: “قررت إنجاب طفل، وأردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصّة”.

وأضافت: “أقدّر الآن كم هو أمر جذريّ بالنسبة لنا كنساء أن نفكّر في أحد أهم الأجزاء الأساسية في مصائرنا بهذه الطريقة”.

ومنذ ذلك الحين، حرصت هيرد على مشاركة منشورات عن أوناغ والأمومة، واصفة نفسها بأنها “الأم والأب فقط”، بالإضافة إلى “الأم متعدّدة المهام”.

وكانت هيرد متزوجة سابقًا بجوني ديب، الذي تورطت معه في محاكمة تشهير مثيرة للجدل حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في فيرجينيا خلال صيف عام 2022.

وبعد انتهاء محاكمتها مع ديب، أكدت هيرد في مقابلة مع قناة “إن بي سي” في حزيران (يونيو) 2022 إنها تتطلع إلى التركيز على عائلتها: “يمكنني أن أكون أماً بدوام كامل، كما تعلمون، حيث لا أضطر إلى التوفيق بين المكالمات مع المحامين”.