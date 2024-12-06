نيكول كيدمان وابنتها تخطفان الأنظار في حفل هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت الممثلة نيكول كيدمان وابنتها الصغيرة ابنتها الصغيرة، فيث مارغريت كيدمان أوربان (13 عاماً)، الأنظار خلال حفل مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” السنويّ للنساء في عالم الترفيه في 4 كانون الأول (ديسمبر).

وظهرت فيث بملامح سعيدة، مرتدية سترة باللونين الأبيض والأسود وتنورة متناسقة، ووقفت إلى جانب والدتها، التي اختارت فستاناً أسود ذا ياقة زرقاء، بينما كانتا تتفاعلان مع الضيوف الآخرين في فندق بيفرلي هيلز.

وفي لقطة رصدتهما من الحفل المليء بالنجوم، لفّت كيدمان ذراعيها حول ابنتها وعانقتها من قرب، ثم التفتت فيث إلى والدتها وابتسمت بلطف بينما كانتا تقفان لالتقاط الصور.

تشارك كيدمان (57 عاماً) ابنتين مع زوجها الحالي كيث أوربان، وهما فيث وصنداي روز كيدمان أوربان (16 عاماً)، كما أنها أم لطفليها بيلا كروز (31 عاماً) وكونور كروز (29 عاماً) من زواجها السابق بتوم كروز.

وفي مقابلة سابقة مع “إنترتينمنت تونايت”، قالت نيكول مازحةً: ” تدخلان إلى خزانة ملابسي، فتبدو وكأن قنبلة ضربتها. لقد جنّ جنونهما هناك”.