نجوى كرم بفيديو عفوي مع باسم يوسف: “الـ Haute couture ما بدها مياعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو عفوي يجمعها بالإعلامي الكوميدي باسم يوسف، في برنامج “أرابز غوت تالنت” في موسمه السابع.

أعادت كرم ويوسف تمثيل موقف عفوي سابق في البرنامج، حيث كان يوسف يقف خلف كرم ويقوم بحركات راقصة، بينما كانت هي غير منتبهة له.

وفي الفيديو الجديد، قالت كرم ليوسف: “عدنا! دخلك، ماذا كنت تفعل المرة الماضية خلفي”، فيضحك يوسف وهو يؤدي نفس الحركات السابقة، لكن هذه المرّة وهو مرتدياً الجلباب الصعيدي. ثم يدور بينهما حوار عفوي، فيقول باسم ردّاً على سؤال كرم “بماذا توحي له هي”، إنها توحي له بالـ “Haute couture”، لتردّ نجوى عليه قائلة: “الـ “Haute couture” لا تتطلب “مياعة”.

وأرفقت كرم الفيديو الذي شاركته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، بتعليق جاء فيه: “لا أستطيع إلا ما “حرقص” بباسم”.