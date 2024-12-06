“الأرض السوداء”.. ياسمين صبري تكشف مفاجآت التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مفاجأة حول تفاصيل تصوير فيلمها الجديد “الأرض السوداء”، الذي تتعاون خلاله للمرة الأولى مع الفنان كريم عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في سباق موسم عيد الأضحى 2025.

قالت ياسمين على هامش تواجدها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، الذي أُقيم في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية: “سعيدة بتواجدي في المهرجان، ولذيذ إن الثقافتين يكونوا مع بعض في السينما المصرية السعودية”. وتابعت: “أنا دلوقتي بصوّر فيلم “الأرض السوداء”، هو فيلم ضخم جداً وأنا متشرفة أكون جزء منه، وصوّرناه في مناطق كتير في العالم ومنها الجونة منطقة جميلة علشان البحر الأحمر، وأنا متأكدة إنه هيعجب الجمهور”… وفي مفاجأة عن تصوير الفيلم، قالت ياسمين: “أخدنا تصاريح خاصة علشان نصوّر في الفاتيكان”.

فيلم “الأرض السوداء” من إخراج بيتر ميمي، ويشارك كريم عبد العزيز وياسمين صبري في بطولته كلٌ من: إياد نصار، أحمد غزي، مريم محمود الجندي، وعدد كبير من النجوم.