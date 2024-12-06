فيديو وصور – تامر عاشور يتألق بحفل كامل العدد في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان تامر عاشور مساء أمس (الخميس) حفلاً جماهيرياً ضخماً في الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفع لافتة “كامل العدد”.

وقدّم عاشور خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه، أبرزها “هيجيلي موجوع”، و”ياريتك فاهمني” لأنغام وهي من ألحانه، وغيرها الكثير من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بحماسة.

ونشر تامر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو من الحفل خلال غنائه “هيجيلي موجوع”، كما نشرت الصفحة الرسمية لمسرح “بنش مارك” عدداً من الفيديوهات والصور من الحفل.

يُذكر أن تامر عاشور يعيش حالة من الانتعاش الفني، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث يحيي خلاله عدداً من الحفلات بين القاهرة والسعودية، يبدأها اليوم (الجمعة) بحفل غنائي من المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، كما يحيي حفلاً آخر في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في قصر عابدين، وتنظّمه مؤسّسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، ومن المقرر أن يقدّم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وتذهب عوائد الحفل الى الأسر الأكثر احتياجاً، كما يحيي حفلاً ثالثاً في جدّة في 22 كانون الأول (ديسمبر).

علماً أن آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، أغنية “وداع وداع” التي طرحها منذ ثلاثة أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية “هيجيلي موجوع”.