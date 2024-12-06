رمضان 2025.. غادة عبد الرازق تستعد لـ”شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سباق مع الزمن للانتهاء من التصوير في الوقت المناسب للحاق بالعرض في رمضان، تكثّف الفنانة غادة عبد الرازق جلسات التحضير الخاصة بمسلسل “شباب امرأة”، وهو من الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان المقبل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج أحمد حسن، ليكون هذا التعاون الثاني على التوالي بينهم، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في مسلسل “صيد العقارب” في موسم رمضان الماضي.

ونشرت غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” صورة لإحدى جلسات التحضير للمسلسل ضمت بعضاً من طاقم العمل، وذلك قبل البدء في التصوير المقرر موعده في 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

المسلسل يستلهم أحداثه من الفيلم الكلاسيكي الذي يحمل الاسم نفسه، والذي قدّمته النجمة الكبيرة تحية كاريوكا في خمسينيات القرن الماضي، وأخرجه الراحل صلاح أبو سيف، وتناولت أحداثه مدى تأثير العلاقات الإنسانية المعقدة في الشخص.

ويعمل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك على إعادة صياغة قصة وسيناريو الفيلم بما يتناسب مع العصر الحالي، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطال العمل.