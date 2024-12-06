مي عمر تكشف صعوبات تصوير مسلسل “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج المصري محمد سامي عن الصعوبات والتحديات التي واجهتهما خلال تصوير مسلسل “إش إش”، والذي انتهى تصويره بالفعل ليكون العمل الرمضاني الأول الجاهز للعرض، وذلك خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 في جدة.

قالت مي إن المسلسل يدور حول حياة راقصة، مضيفة: “المسلسل يقدم نظرة مختلفة لهذا العالم، إذ يتعمق في تفاصيل إنسانية ورحلة فريدة لم تُر من قبل، وأنا تعلقتُ كثيراً بالعمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.

وعن التحديات التي واجهها في المسلسل قال محمد سامي: “أعتبر هذا المسلسل أفضل عمل قدمته حتى الآن كان التحدي الرئيسي هو التفوق على نفسي، وهو ما شعرت به أيضاً لدى فريق العمل من ممثلين وفنيين، كلهم كانوا يسعون لتقديم أفضل ما لديهم”. وأعرب عن أمله في أن يحظى المسلسل بتفاعل الجمهور بالطريقة نفسها التي أحبها الفريق في أثناء تنفيذه.