قلّد أنور السادات.. محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان محمد رمضان جمهوره لأحدث أغنياته، التي من المقرر طرحها اليوم (الجمعة) بطريقة مبتكَرة عبر كل المنصات.

ونشر محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً بدا فيه وهو يقلّد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في إحدى خطبه، ويمسك “البايب” الشهير للرئيس المصري ويقلّد نبرة صوته وحركات وجهه، قائلاً: “برج الثور يُعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين”، لتظهر كلمة “بكرة” على الفيديو.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “أسد أسود” والذي يتكتم على كل تفاصيله، مكتفياً بنشر صورة واحدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهر فيها وقد ارتدى فقط بنطلوناً أبيض واسعاً، مما يدل على أن أحداث الفيلم تدور في زمن قديم.

وكان رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو شوّق به جمهوره لثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان “جوانا”، حيث نشر من خلاله مقطعاً من الأغنية، وعلّق عليه قائلاً: “الريمكس العربي لأغنية “چوانا” مع أفرو بي… تاني أغاني الألبوم… قريباً إن شاء الله”.

ولاقى منشور محمد رمضان تفاعلاً واسعاً من متابعيه على منصة “إنستغرام”، البالغ عددهم أكثر من 32 مليوناً، والذين علّقوا على المنشور بكلمات الحب والدعم لمحمد رمضان والإشادة بأعماله الفنية المتنوعة، كما أثنوا على الأغنية الجديدة، وفي مقدّمهم الفنان عصام السقا الذي قال: “ولّع الدنيا”.