تحديث- إليكم قائمة الفنّانين المشاركين في تكريم محمّد رحيم في دار الأوبّرا

تكرّم دار الأوبّرا المصريّة ذكرى الملحّن الرّاحل محمّد رحيم وذلك ضمن عشيّة فنّيّة تكريميّة، ستُقام في الثّامن عشر من الجاري، من تنظيم جمعيّة المؤلّفين والنّاشرين ووزارة الثّقافة المصريّة بحضور باقة كبيرة من الفنّانين.

سيشارك في الحفل الذي سيحمل شعار “في حبّ محمّد رحيم” باقة من الفنّانين أبرزهم: محمّد ثروت، تامر حسني، مي فاروق، إيهاب توفيق، هشام عبّاس، لطيفة، حكيم، جنات، محمّد محي، هيثم شاكر، وحضور خاصّ للفنّانة سميرة سعيد والفنّان حميد الشّاعري.

حساب الرّاحل محمّد رحيم على إنستغرام علّق على هذه الخطوة بالقول: “شكرًا لكلّ نجم أو نجمة سوف يشارك في هذا الحدث الضّخم سواء كان بالغناء أو الحضور والدّعوة سوف تصل لكلّ واحد شارك مع الموسيقار في صياغة عمل فنّيّ سواء كان صائغًا أم منتجًا أم فنّانًا أم مطربًا .. شكرًا جمعيّة المؤلّفين والملحّنين برئاسة د. مدحت العدل والشّاعر الكبير فوزي ابراهيم والملحّنين المشاهير مصطفى عوض وشريف حمدان والأخ الحقيقي المخرج ماندو العدل والأب المخرج د. عادل عبده والاشقّاء محي حوار ومصطفى مرسي وشكرًا معالي وزير الثّقافة أحمد فؤاد وهو راعي الفنّ في مصر”.

وكانت جمعيّة المؤلّفين والنّاشرين برئاسة الدّكتور مدحت العدل قد أعلنت عبر حسابها الرّسميّ على “فايسبوك”، أنّ الحفل التّكريميّ سيُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصريّة، تحت رعاية السّيّد الدّكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثّقافة المصريّة، يوم الاربعاء الموافق الثّامن عشر من ديسمبر ٢٠٢٤ وبمشاركة الفنّانين في مصر والوطن العربيّ الذين تغنّوا بألحان الموسيقار الراحل”.

في الإطار نفسه، أكّد الأمين العام لجمعيّة المؤلّفين والملحّنين فوزي ابراهيم، في اتصال خاصّ مع “الخليج 365”، أنّ عددًا كبيرًا من الشّعراء والملحّنين من الصّف الأوّل في مصر سيُشارك في الحفل أبرزهم عزيز الشّافعي، مدين، توما، عمرو الخضري، عمرو الشّاذلي وغيرهم.

نذكر أنّ المخرج علي العلي، كان قد كشف في وقت سابق، أنّه اقترح على أسرة الملحّن محمّد رحيم بحضور شقيقه طاهر رحيم، تقديم فيلم وثائقيّ تسجيليّ، عن سيرة الملحّن الرّاحل ومسيرته الفنّيّة العالميّة.

كما أنّ الملحّن والفنّان المصريّ، عمرو مصطفى، كان قد أعلن في وقت سابق، عن إقامة ليلة فنّيّة ضمن فعاليّات موسم الرّياض، تحمل اسم الملحّن محمّد رحيم، الذي توفي فجر يوم السّبت، في الثّالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، إثر أزمة قلبيّة مفاجئة.

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نذكر أنّ خبر وفاة الملحّن محمّد رحيم، إثر أزمة قلبيّة حادّة عن عمر ناهز الخمسة والأربعين عامًا، شكّل صدمة في الوسط الفنّيّ المصريّ والعربيّ خاصّة أنّ تعاونات “رحيم”، الفنّيّة تتخطّى حدود مصر لتصل إلى تعامله مع عدد كبير جدًّا من الفنّانين من الوطن العربيّ.

نشير أن عائلة الفنان الراحل محمد رحيم اصدرت بيانًا رسميًا، نافية فيه الإشاعات التي انتشرت عقب وفاته، والتي تضمنت مزاعم عن وجود شبهة جنائية.