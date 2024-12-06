شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تطرح أغنية "كلمنى عن نفسك" عن بداية التعارف فى العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الفنانة سيمون أغنية جديدة بعنوان "كلمنى عن نفسك" كلمات وألحان نوره العتيبى، وتوزيع نادر حمدى، جيتار شريف فهمى، ومونتاج دينا سمير، والأغنية تحمل كلمات بسيطة لكنها عميقة المعاني عن بداية علاقة بين شاب وفتاة، فهل ستستمر العلاقة أم ستكون مثلما قالت الأغنية: وبنسال وهنسأل وهنعرف ناس ونفارق ناس.. أسئلة نكررها لوشوش تانية بنفس الإحساس.

تبدأ الأغنية بمقطع: كلمني عن نفسك.. عايزة أعرف كل تفصيلة فيك فالأول اسمك ايه.. آسفة فكرني هتشرب إيه .. اللون اللي تحبه فنانك اللي بتسمع ليه .. طب حاسس مرتحلي ولا سؤالي ده بدري عليه .. الوقت جري بسرعة والله ماحستش معاك بيه .. فرصة سعيدة وشكرا أما نشوف بينا هيحصل ايه.

جدير بالذكر أن الفنانة سيمون كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "صيد العقارب"، وقدمت دور سميحة أو سماسم وكانت في أروع حالتها فنيا في دور انساني يحمل الكثير من المشاعر التي عبرت عنها ببراعة وصدق فني كبير.