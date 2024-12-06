شكرا لقرائتكم خبر عن ورثة رحيم ينفون وجود شبهة فى وفاته: سنتخذ إجراء قانونيا ضد مروجى الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، بيانا عن ورثته، من خلال مكتب المستشار نزيه على مسعود المحامى، ينفون من خلاله وجود أى شبهة جنائية فى وفاة رحيم، مؤكدين أن الوفاة طبيعية، وأنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية تجاه مروجى ذلك الادعاء.

وقال البيان: "ردا على المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص الساعين وراء التريند غير مبالين بحرمة الموت وإكرام الميت، وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة تظل عالقة فى أذهانهم طوال حياتهم، خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعى والذى نتج عنه التأخير فى تكريم المتوفى إلى رحمة مولاه إلى مثواه الأخير".

وتابع: "ونظرا لذلك فإن الورثة يوضحون الآتي: أولا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية وذلك طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، ثانيا أن الورثة سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين روجوا هذا الادعاء لما أصابهم من أضرار نفسية جسيمة، وكلفوا مكتب المستشار نزيه على مسعود، محامى الورثة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه هؤلاء الأشخاص أو أى شخص يقوم بانتهاك حرمة موت مورثهم المغفور له بإذن الله".

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت عن تنظيمها حفل تكريم الموسيقار الكبير الراحل/ محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وضمت قائمة المطربين المشاركين في الاحتفالية كلا من: المطرب الكبير محمد ثروت، النجم تامر حسني، النجم إيهاب توفيق، النجم هشام عباس، النجمة لطيفة، النجم حكيم، النجمة جنات، النجم محمد محيي، النجمة مي فاروق، النجم هيثم شاكر، وحضور خاص للنجمة سميرة سعيد والنجم حميد الشاعري.



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