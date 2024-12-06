شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه يتصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر مسلسل ساعته وتاريخه محركات البحث على موقع جوجل بعد عرض الحلقة الأولى أمس الخميس على قناة dmc، والتى حملت اسم تلصص، حيث سلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى التى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

وكشفت الحلقة التي تناولت قضية حقيقة من ملفات المحاكم المصرية، وتحديداً جريمة قتل طالب جامعة لزميلته بسبب حبه الشديد لها ورغبته فى الارتباط بها بأى طريقة رغم رفضها التام له، وسط ربط قضايا كثيرة حدثت بالفعل مشابهة لهذه القضية منها جريمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، وسلمى بهجت طالبة الزقازيق فى مصر، فى كون الضحتين قتلتا على يد زميليهما بسبب رفض الزواج منهما.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه بشكل كامل داخل أوتوبيس، حول قصة نادية (مايان السيد)، التي تتعرض للابتزاز من قبل زميلها في الجامعة بسبب حبه الشديد لها، وبدأت الحلقة باستقلال نادية وصديقاتها الأتوبيس من أجل الذهاب إلى الجامعة، وخلال ذهابهما يبدآن الحديث عن تهديد حياة نادية بسبب حب زميلها لها، ومطاردته الدائمة لها، وقيام والدها بأخذ عهد عليه للابتعاد عنها، وعدم التزامه به.

وخلال أحداث الحلقة يقوم إسلام خالد بتهديد إحدى زميلات نادية بصور مفبركة من أجل أن تحاول إقناعها بالزواج منه، ويعلم منها مكانها، وأثناء تواجد نادية برفقة صديقتها بالباص يقوم بالصعود هو الآخر لمراقبتها، وبعد تيقنه من رفضها له، يقوم بالنزول خلفها والانتقام منها بطعنها أمام الحرم الجامعى حتى وفاتها.

وتضم الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه عدد نجوم من تجربة كاستنج للمواهب التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وامنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم، بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري كتابة وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء علي شاشة قنوات DMC ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور احداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.. ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.