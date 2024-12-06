شريهان.. 22 سنة من التألق رغم الغياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - اختارت الغياب والابتعاد عن كاميرات السينما والدراما ولكنها ظلت حاضرة بتاريخها وأعمالها الاستعراضية الأيقونية في تاريخ الفن المصري، الفنانة شريهان التي تحتفل بيوم ميلادها اليوم الجمعة 6 ديسمبر، مازالت تخطف الأنظار في كل إطلاله تطل بها سواءً السوشيال ميديا أو في مناسبة أو إعلان رغم الابتعاد عن الشاشات الصغيرة والكبيرة لسنوات وصل عددهم 22 عاماً.
يمكنك قراءة.. شريهان ترفض الاحتفال بيوم ميلادها: سامحوني لا أريد أبداً مضايقتكم
بعد فترة قصيرة من غياب شريهان كان هناك اعتقاد من صناع السينما والدراما بأن هذا الغياب سيكون مؤقتا وستعود مرة أخرى ولكن ما حدث هو مرور السنوات ولا تزال شريهان غائبة وكشف المقربين منها بأنها ترفض االعودة خشية من تغير الصورة الذهنية عند الجمهور الذى شاهدها كنجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري وأيقونة الفوازير التي لم يأت أحد ليحل محلها حتى الآن.
بعد توقف مشروع مسلسل "دموع السندريلا" جاء الدور على المنتج جمال العدل الذى استطاع التعاقد فعلياً مع شريهان على تقديم مشروع مسرحي ضخم؛ يتضمن تقديم عدة مسرحيات تصل إلى 13 عرضاً بقصص مختلفة، وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي وحفل ضخم، ضم عدداً كبيراً من النجوم في العديد من المجالات، سواء الفنية والإعلامية.
إقرأي أيضاً.. عودة شريهان للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد بميزانية إنتاج ضخمة
تعاقد شريهان مع جمال العدل على هذا المشروع المسرحي تم في عام 2016، وبعد سنوات من التحضير والتجهيز للمشروع الذى تم اعتباره الأضخم على المستوى الاستعراضي، قامت شريهان بتصوير مسرحية واحدة فقط وهي "كوكو شانيل"، عرضت بشكل مصور على منصة شاهد عام 2021، رغم الاتفاق فى البداية على عرض المسرحية جماهيرياً، لتؤكد شيريهان فكرة عدم قدرتها على مواجهة الجمهور.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
العشق والدم آخر أفلام شريهانشريهان قدمت آخر أعمالها في السينما، فيلم "العشق والدم" عام 2002 بمشاركة فاروق الفيشاوي وسهير المرشدى ومحمد رياض وتامر عبد المنعم، وبعدها تعرضت لأزمة صحية تم الكشف بعد ذلك أنها أصيبت بسرطان الغدد اللعابية وخضعت لعملية جراحية في باريس، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لإصلاح ما أفسده السرطان في وجهها، وذلك جعلها تبتعد عن عالم الفن بكل أشكاله.
https://www.instagram.com/p/Ceo64HZNUxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Ceo64HZNUxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Ceo64HZNUxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. شريهان ترفض الاحتفال بيوم ميلادها: سامحوني لا أريد أبداً مضايقتكم
بعد فترة قصيرة من غياب شريهان كان هناك اعتقاد من صناع السينما والدراما بأن هذا الغياب سيكون مؤقتا وستعود مرة أخرى ولكن ما حدث هو مرور السنوات ولا تزال شريهان غائبة وكشف المقربين منها بأنها ترفض االعودة خشية من تغير الصورة الذهنية عند الجمهور الذى شاهدها كنجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري وأيقونة الفوازير التي لم يأت أحد ليحل محلها حتى الآن.
محاولات اعادة شريهان فى مسلسل "دموع السندريلا"صناع الدراما والسينما لم ييأسوا من فكرة إعادة شريهان إلى الشاشة مرة أخرى حتى نجح المنتج عصام شعبان في اقناعها بتقديم مسلسل جديد يحمل اسم "دموع السندريلا" من تأليف محمد الحناوي، ورُشح لإخراجه خالد يوسف، ولكن العمل لم يدخل حيز التنفيذ؛ بسبب تأخر الانتهاء من كتابة السيناريو كاملاً في الوقت المحدد، لتعتذر شريهان عن العمل بالكامل بعد عامين، وتحديداً في 2014، بعدما وجدت الموضوع أصبح غير مناسب وقتها.
بعد توقف مشروع مسلسل "دموع السندريلا" جاء الدور على المنتج جمال العدل الذى استطاع التعاقد فعلياً مع شريهان على تقديم مشروع مسرحي ضخم؛ يتضمن تقديم عدة مسرحيات تصل إلى 13 عرضاً بقصص مختلفة، وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي وحفل ضخم، ضم عدداً كبيراً من النجوم في العديد من المجالات، سواء الفنية والإعلامية.
إقرأي أيضاً.. عودة شريهان للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد بميزانية إنتاج ضخمة
تعاقد شريهان مع جمال العدل على هذا المشروع المسرحي تم في عام 2016، وبعد سنوات من التحضير والتجهيز للمشروع الذى تم اعتباره الأضخم على المستوى الاستعراضي، قامت شريهان بتصوير مسرحية واحدة فقط وهي "كوكو شانيل"، عرضت بشكل مصور على منصة شاهد عام 2021، رغم الاتفاق فى البداية على عرض المسرحية جماهيرياً، لتؤكد شيريهان فكرة عدم قدرتها على مواجهة الجمهور.
شريهان تكتفى باعلان ومسرحية تليفزيونية في 22 سنة غيابشريهان خلال 22 عاماً من الغياب عن الساحة الفنية اكتفت بالظهور خلال اعلان تليفزيوني لصالح احدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر عام 2021 وحقق الإعلان نجاحاً وانتشاراً كبيراً باعتباره الظهور الأول لشريهان على الشاشة، وبعدها تم عرض مسرحية "كوكو شانيل" على المنصات، فيما اعتمدت شريهان على التواصل مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا التي استخدمتها في طرح آرائها سواء الفنية أو الاجتماعية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»