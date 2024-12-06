صاحبة إرادة قوية ومحبة للحياة.. قصة شريهان مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - تُعتبر شريهان واحدةً من أهم نجمات الوسط الفني، خاصةً أنها تمتلك رصيداً فنياً كبيراً ومتنوعاً بين السينما والمسرح والفوازير التي شكلت نجوميتها وجعلتها في مكانة مميزة بين زملائها في الوسط الفني.

حياة شريهان لم تكن لامعةً بقدر نجوميتها، لكنها كانت تمتلك إرادةً قويةً وحب للحياة جعلها تتجاوز الصعاب والأزمات التي واجهتها ليظل اسم شريهان لامعاً، لم يهزمه المرض.

وفي ذكرى ميلادها، سنرصد في هذا التقرير تفاصيل رحلتها مع واحد من أصعب وأندر أنواع السرطان.

إصابة مفاجئة بالسرطان

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بالكاد استطاعت شريهان أن تتعافى من الحادث المروع الذي تعرضت له في التسعينيات، لتُقاجأ بأزمة صحية جديدة، حيث فوجئت بإصابتها بسرطان الغدد اللعابية عام 2002، وبدأت حرباً جديدةً مع واحدٍ من أشرس أنواع السرطان، وخلال رحلة العلاج مرت بالعديد من المواقف الصعبة، ففي أوقات كان ينقص وزنها بشكلٍ ملحوظ لتعاني من نحافة شديدة وتتغير ملامحها وفي فترة أخرى يزداد وزنها لتتجاوز الـ100 كيلو.

في هذه المرحلة ابتعدت شريهان عن الأضواء تماماً، وفضلت أن تُحارب السرطان بكل قوة وصلابة بمفرها حتى تعافت بشكلٍ تام، وبعدها سعت بكل الطرق أن تحقق أمنية ابنتها الوحيدة لولوة، حيث كانت تطالبها منذ أن كان عمرها 8 سنوات أن تُنجب لها أختاً تلعب معها، لكن بسبب ظروفها الصحية كان من الصعب تحقيق هذا الأمر.

إنجاب تالية رغم رأي الأطباء

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شريهان في المسرح مع كبار نجومه

تحدت رأي الأطباء ولجأت إلى الله وأدت فريضة الحج، ووقتها قرأت سورة مريم وتمنت من الله أن يرزقها بأخت جديدة لابنتها، ووعدته بأن تطلق عليها اسم مريم أو تالية القرآن، وبالفعل أنجبت ابنتها وأطلقت عليها اسم تالية، ولسنوات طويلة كانتبعيدة تماماً عن كل ما يخص التمثيل والإعلام، وكانت تكتفي بمشاركة جمهورها بين الحين والآخر بصور لها حتى تطمئنهم على حالتها الصحية.

شريهان لمعت في عالم المسرح بشكلٍ كبير وتعاونت مع كبار نجومه لعل أبزر هذه الأعمال سك على بناتك، علشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤادالمهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، ذلك إلى جانب عدد من الفوازير التي كتبت نجوميتها منها حاجات ومحتاجات وحول العالم وألف ليلة وليلة.

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