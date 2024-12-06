أمينة خليل لـ الخليج 365: متحمسة دائماً للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - حرصت الفنانة المصرية أمينة خليل على حضور الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي انطلقت أمس الخميس، وتقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتأتي مشاركة أمينة خليل في هذه الدورة كضيفة بعدما تواجدت في الدورة السابقة كعضو لجنة تحكيم.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي

أمينة خليل: سعيدة بإقامة المهرجان في جدة القديمة

وكشفت أمينة خليل خلال لقاء خاص مع مجلة "الخليج 365" على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، أنها تشعر بشيء مختلف في هذه الدورة خاصة مع نقل مكان إقامة المهرجان إلى جدة القديمة وقالت أمينة: "شيء جيد أن يأتي الضيوف إلى مكان جديد وأخذ خبرات في منطقة جديدة وأنا عمري ما حضرت في هذا المكان من قبل ومبسوطة أوى جداًة بإقامة حفل الافتتاح فيها.



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وشددت أمينة خليل على حبها الكبير لمهرجان البحر الأحمر السينمائي ودائماً ما تكون متحمسة للتواجد فيه، لافتة:" العام الماضي كان لي دور كبير في المهرجان بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم، وكانت المشاركة وسط ضغوط بحكم المسؤوليات التي تحملتها وقتها، ولكن الحمد لله هذه الدورة ليس لدي أي ضغوطات وفى نفس الوقت مستمرة بنفس الحماس".

أمينة خليل: التعاون السعودي المصري فى فيلم ضي يحرك الصناعة

وأبدت أمينة خليل رأيها في اختيار الفيلم السعودي المصري "ضي" لافتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 وفكرة التعاون بين البلدين سينمائياً قائلة: "بالتأكيد يحرك الصناعة بشكل أكبر، كما أن هذا الفيلم تحديداً له معزة خاصة على قلبي لأنه من إخراج وإنتاج كريم الشناوي صديقي ومخرجي المفضل ودائما ما كان يحكي لي عنه منذ سنوات. ولذلك تحمست للتواجد ومشاهدة الفيلم ودعم كريم".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.



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وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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