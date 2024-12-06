كارينا كابور: من دراسة القانون لمهنة التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - في نسخته الرابعة التي انطلقت أمس الخامس من ديسمبر على أن تستمر حتى يوم 15، أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن استضافة عدد من الجلسات الحوارية مع عدد كبير ومتنوّع من النجوم العرب، بالإضافة لنجوم هوليوود وبوليوود؛ حيث من المقرر أن يستضيف المهرجان النجمة الهندية كارينا كابور للمشاركة في إحدى الجلسات الحوارية بالمهرجان، تتحدث فيها عن رحلتها الفنية الزاخرة بعددٍ لا بأس به من الأفلام، التي تتنوّع ما بين الأكشن والدراما والرومانسية والجريمة.

ولأن كارينا كابور هي نجمة من العيار الثقيل، أصبح لدى الجمهور شغف للتقرُّب منها والتعرُّف إليها وإلى مسيرتها المهنية والشخصية، التي أهّلتها لأن تكون نجمة لامعة، ليس في سماء السينما الهندية؛ بل وصلت للعالمية أيضاً.

كارينا كابور: من مستقبل في المحاماة إلى ممثلة رائدة في بوليوود

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وُلدت كارينا كابور في مومباي في 21 سبتمبر 1989 لعائلة فنية؛ فهي تنتمي إلى عائلة كابور الشهيرة في بوليوود، والدها الممثل المخضرم راندير كابور، الممثلة بابيتا، ولديها أخت، كاريشما كابور، وهي أيضاً ممثلة معروفة في بوليوود.

بعد دراستها في الهند، ذهبت إلى الولايات المتحدة، وأكملت دورة صيفية لمدة ثلاثة أشهر في أجهزة الكمبيوتر الصغيرة، ثم عادت إلى الهند وانضمت إلى كلية الحقوق الحكومية في مومباي. ولكنها لم تسِر في سلك القضاء والمحاماة، واتخذت طريقاً مختلفاً بعد أن وجدت اهتمامها بالتمثيل؛ فتركت التعلُّم الأكاديمي وانضمت إلى مدرسة التمثيل؛ لتنتطلق بعدها إلى النجومية.

بعد علاقة حب استمرت خمس سنوات، تزوّجت كارينا كابور من سيف علي خان في السادس عشر من أكتوبر 2012، في حفل زفاف متواضع، ولم يُدع إلى الزواج سوى الأصدقاء المقرّبين والعائلة.

الحياة المهنية

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ظهرت كارينا كابور لأول مرة في بوليوود في فيلم "Refugee" مع الممثل أبهيشيك باتشان عام 2000. وعلى الرغم من عدم نجاح الفيلم، إلا أن كارينا حصلت على إشادة النقاد، وحصلت على جائزة فيلم فير لأفضل ظهور نسائي لأول مرة في نفس العام.

لاحقاً، شاركت مع ملك بوليوود شاروخان في فيلم "Ashoka" عام 2001. وفي نفس العام، مثّلت في الفيلم الناجح للغاية "Kabhi Kushi Kabhie Gham"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحظيت شخصيتها بوجا بشعبية كبيرة بين الجمهور. وفي عام 2007، ظهرت في فيلم الكوميديا الرومانسية "Jab We Met"، والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر؛ ليظل الفيلم أحد أكثر الأفلام الرومانسية شعبية في بوليوود.

ثم ظهرت في سلسلة من أفلام الكوميديا الرومانسية مثل: Golmaal Returns،3 Idiots، Milenga Golmaal-3، BodyGuard، Ra-One.

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أبرز أفلام كارينا كابور السينمائية

Kabhi Khushi Kabhie Gham

تم إصدار الفيلم عام 2001، ومن إخراج كاران جوهر. لعبت كارينا شخصية بوجا، وكان معها في البطولة: أميتاب باتشان، شاروخان، كاجول، وهريثيك روشان في الأدوار الرئيسية. ومع ذلك، مع أسلوبها الفريد في شخصية بوجا، برزت كارينا في الفيلم، ولاتزال شخصيتها مشهورة بين المعجبين.

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Jab We Met

على الرغم من وجود قائمة بأفلام شاهيد كابور وكارينا كابور، لكن الثنائي فازا بقلوب الجميع في الفيلم الرومانسي Jab We Met. حظي تصويرها لشخصية جيت بالتقدير.

Bajrangi Bhaijaan

لعبت كارينا دور راسيكا في هذا الفيلم الذي نال استحسان النقاد. تركت بصمة بأدائها المذهل في الفيلم وحظيت بالتقدير، لدرجة أن هذا الفيلم يُعتبر أحد أفضل الأفلام في مسيرتها المهنية.

Bodyguard

تم إصدار فيلم Bodyguard عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً. وتلقّت كارينا الثناء على دورها؛ حيث تقع في حب حارسها الشخصي (الذي يلعب دوره سلمان خان)، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدة مسارات في العمل.

3 Idiots

صدر فيلم 3 Idiots عام 2009، وهو أحد أكثر الأفلام شهرة على الإطلاق. قدّم كلّ عضو من فريق التمثيل، أفضل أداء له في الفيلم. وكانت كارينا أيضاً في أفضل حالاتها؛ حيث لعبت دور بريا في الفيلم. لطالما أحب المعجبون أفلام عامر خان وكارينا كابور.

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