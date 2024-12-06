مراجعة الفيلم المصري السعودي "ضي": الحلم بوابة الواقع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - فيلم "ضي"، إنتاج مصري سعودي مشترك، عُرض لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، ويُمثل الفيلم أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية التي تمزج بين الإنسانية والفن البصري الراقي.

الفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

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يعكس الفيلم ببراعة رحلة أمل وسط تحديات الواقع.، مقدّمًا رؤية سينمائية جديدة للدراما العربية.

الفيلم يشارك به عدد كبير من ضيوف الشرف من النجوم الذين آمنوا بصدق وتفرد تلك التجربة، وهذا المشروع الطموح للمخرج كريم الشناوي، الذي قام بتوظيف هؤلاء النجوم أمثال محمد منير وأحمد حلمي ومحمد ممدوح وأمينة خليل وحنان سليمان والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم، بشكل بديع في نسيج الفيلم.

القصة: خيوط الأمل في سماء الصعاب

الإخراج: سرد بصري بديع

الشخصيات: نبض الحياة

يأخذنا الفيلم إلى قلب جنوب مصر، حيث يعيش "ضي"، مراهق نوبي ألبينو (عدو الشمس) يُصارع نظرات التنمر في قريته الصغيرة. تدور القصة حول رحلته لتحقيق حلم الغناء، مستوحاة من عشق طفولته للموسيقى وأغنيات محمد منير. رفقة عائلته المفككة ومدرّسته الملهمة، يواجه "ضي" عقبات اجتماعية وشخصية، لتتحول الرحلة إلى انعكاس بصري عميق لتناقضات المجتمع المصري، ما بين القرى النائية والمدن الصاخبة.المخرج كريم الشناوي يُعيد تعريف أفلام الطريق في السينما العربية. عبر التنقل بين أكثر من 50 موقع تصوير في مختلف محافظات مصر، يخلق الشناوي عالماً بصرياً متكاملاً. الكاميرا هنا ليست مجرد أداة توثيق، بل رفيق رحلة يأخذ المشاهد في مغامرة حسية تجسد روح الجنوب المصري، وخصوصيته البصرية والثقافية.بدر محمد، في دور "ضي"، يقدم أداءً طبيعيًا يمزج بين براءة الحلم وصراع الهوية. اختيار الممثل بعد بحث دام عامًا ونصف يعكس التزام صناع الفيلم بالواقعية.

إسلام مبارك (الأم): شخصية تحمل أبعادًا إنسانية معقدة، ما بين الخوف على ابنها وإيمانه بقدراته.

أسيل عمران (المعلمة): جسّدت الرابط العاطفي بين الأجيال، مع أداء يمزج بين الحزم والتشجيع.

الموسيقى: صوت الحلم

الرسائل السينمائية: حين يتغلب الحلم على الواقع

زاوية تحليلية: ماذا يضيف "ضي" للسينما العربية؟

الموسيقى ليست مجرد خلفية درامية في "ضي"، بل هي لغة الفيلم الأساسية. بأغنيات محمد منير وألحان تُلامس الروح، تُصبح الموسيقى انعكاسًا لصوت "ضي" الداخلي، حلمه وهويته. كما أنها تربط الماضي بالحاضر، ما يضفي بعدًا زمانيًا على القصة.يتناول الفيلم قضايا اجتماعية وإنسانية بزاوية سينمائية جديدة. من خلال رحلة "ضي"، يناقش الفيلم مفاهيم الهوية، الانتماء، والإيمان بالذات. رسالته واضحة: "الأحلام هي السبيل الوحيد لتجاوز القيود"، وهو ما يتجلى في كل مشهد، سواء من خلال الحوار أو الصورة.1. التنوع البصري: بُعد جغرافي نادرًا ما تتناوله السينما المصرية، مثل الجنوب النوبي.

2. التمثيل الشامل: تقديم قصة طفل ألبينو بزاوية إنسانية وليس فقط مرضية.

3. الرمزية السينمائية: الطريق كرمز للتحول والتغيير، حيث لا تُصبح الرحلة مجرد وسيلة، بل غاية بحد ذاتها.

في النهاية: تجربة سينمائية استثنائية

"ضي" ليس فقط فيلمًا بل تجربة إنسانية عميقة تُلهم المشاهدين للتفكير في أحلامهم الخاصة. بإخراجه المتقن، شخصياته الحقيقية، وموسيقاه العذبة، يُعد "ضي" أحد الأعمال التي ستبقى خالدة في ذاكرة السينما العربية. إذا كنت تبحث عن فيلم يُحرك مشاعرك ويدفعك للتأمل، فإن "ضي" هو الخيار الأمثل.

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