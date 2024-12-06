ميلا الزهراني لـ الخليج 365: سعيدة لاختيار جدة التاريخية لإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - خطفت الفنانة السعودية ميلا الزهراني الأنظار خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة التي بدأت ليلة أمس 5 ديسمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

ميلا الزهراني اختارت هذه المرة أزياء تشبه شخصيتها



تحدثت ميلا الزهراني خلال اللقاء عن إطلالتها وأكدت أنها اختارت هذه المرة أزياء تشبه شخصيتها، خاصة وأن اللون الأسود هو اللون المفضل والمميز بالنسبة لها.

عبرت ميلا الزهراني عن سعادتها لاختيار جدة التاريخية لإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأكدت أنها خلال تجولها في شوارع جدة ترى الفنون في كل مكان حولها، وقالت إن النجوم الأجانب وزوار المملكة العربية السعودية سينبهرون أثناء التجول في شوارع هذه المدينة.

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ميلا الزهراني تكشف شخصيتها في هوبال

تحدثت ميلا الزهراني عن شخصيتها في فيلم هوبال الذي سيتم عرضه ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وأكدت أن الشخصية التي ستقدمها ستكون مختلفة شكلاً وموضوعاً عن أي عمل قدمته في وقت سابق.

"هوبال" هو فيلم سينمائي تدور أحداثه في التسعينيات في السعودية، لعائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء لاعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب ريفة، ابنة العائلة، بمرض معد يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها. الفيلم من بطولة الفنانة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي من اخراج عبدالعزيز الشلاحي وتاليف مفرج المجفل.

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حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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