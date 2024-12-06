لمى الشثري في حفل افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - حرصت الأستاذة لمى الشثري، رئيسة تحرير مجلتي الخليج 365 والجميلة، على حضور حفل افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الخميس 5 ديسمبر في "البلد" بجدة التاريخية بحضور نخبة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية، وتستمر فعالياته حتى 14 ديسمبر الجاري.

وظهرت لمى الشثري بإطلالة راقية وأنيقة بلمسة سعودية تتماهى مع الملامح التراثية والتقليدية لمقر مهرجان البحر الأحمر الجديد في منطقة "البلد" جدة التاريخية المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو.

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تضمن حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي مجموعة من النجوم والشخصيات المهمة والبارزة والمواهب السينمائية العالمية والنجوم العرب.وتخلل حفل الافتتاح تكريم نخبة من نجوم الشرق الأوسط والعالم.

وشهد حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "ضي"، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك يروي قصة المراهق نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة نوبي المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز"، في سرد درامي يحمل طابع السير الشعبية.

وشهد العرض الأول للفيلم حضور طاقم العمل الرئيسي، ومن بينهم، المخرج المصري المعروف كريم الشناوي، والممثل بدر محمد، وحنين محمد، وإسلام مبارك، وأسيل عمران، بالإضافة إلى المنتج والكاتب هيثم دبور.

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