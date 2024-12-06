ريا أبي راشد تتحدث لـ الخليج 365 عن تجربة إدارة الندوات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - تألقت ريا أبي راشد في حفل افتتاح مهرجان الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي من بدأت منذ أمس 5 ديسمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف



ريا أبي راشد تدير ندوات المهرجان

وخلال الحفل التقت "الخليج 365" ريا أبي راشد حيث تحدثت عن كواليس إدارتها الندوة الخاصة بالنجم عامر خان، وأكدت أنها تشعر بسعادة غامرة خلال القيام بهذه اللقاءات خاصة في المهرجانات وذلك لأنه يكون لديها مزيد من الوقت لإدارة الحوار.

وعن إقامة المهرجان في جدة التاريخية، أكدت أنه اختيار جيد وموفق، وذلك لأنه أصبح هناك للمهرجان خصوصية وثقافة تدل على هويته، وبمناسية يوم ميلاد أيقونة الفوازير شريهان هنأتها بهذا اليوم المميز.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

أبرز الحضور في حفل الافتتاح

الجدير بالذكر أنه أقيم أمس حفل افتتاح المهرجان وتواجد في الحفل عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.

فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

يمكنك متابعة تعرف على أبرز نجوم كوريا و تايلاند المشاركين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».