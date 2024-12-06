ميرنا وليد - بيروت - ستحضر عارضة الأزياء العالمي هايلي بيبر حفل توزيع الجوائز الأول لها منذ ولادة طفلها.

ستكون العارضة مقدمة في حفل Jingle Ball الذي سيقام يوم الجمعة، حيث سيقام الحدث في Intuit Dome في لوس أنجلوس.

قال مصدر بحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية :"إنها تخطط لإثارة ضجة وإبهار الجميع، سيكون ذلك حدثاً كبيراً".

وأضاف المصدر أن النجمة البالغة من العمر 27 عاماً "ستستعرض جسدها النحيف بعد الولادة"، بعد أن رحبت بابنها جاك بلوز في أغسطس من زوجها جاستن بيبر.

سيتضمن العرض الأيقوني أيضاً ظهوراً خاصاً من نيكي جلاسر وفلافور فلاف وماديسون بيلي وكيلي بنسيمون وتامرا جادج وتيدي ميلينكامب.

كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بيبر تستعد لأول إطلالة رسمية بعد ولادتها .. تفاصيل تكشف للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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