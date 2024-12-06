خلافات الفنانين في الـ 2024 : عبير صبري سبب بكاء ريهام سعيد .. وديع الشيخ يتهم حسام جنيد بإثارة فتنة وأزمة جديدة بين سلاف فواخرجي وكاريس بشار

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الساحة الفنية في عام 2024 العديد من الأحداث بين خلافات ومصالحات بين الفنانين منها لأسباب قوية خرجت الى الاعلام بتراشق تصريحات ومنها لأسباب لا علاقة لها بالفن وجاءت ضمن العلاقات الشخصية.

في هذا المقال نستعرض لكم أبرز خلافات النجوم لهذا العام:

شيرين عبد الوهاب

لا زال خلاف الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا مستمر على حقوق ألبومها اذ اصدرت عدة اغنيات على صفحتها على يوتيوب الا انها حذفت كلها بسبب ملكيتها لشركة الإنتاج، ومع ذلك استمرت شيرين بهذه الخطوة.

من ناحية ثانية عاد خلافها مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب الى الواجهة من جديد ووصلت الامور بينهما الى النيابة العامة قبل ان تحل بينهما ودياً.

أزمة نانسي عجرم وورثة فريد الأطرش

أعلن فيصل فريد الأطرش وهو الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، مقاضاته للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على خلفية إعلانها الأخير الذي استخدمت فيه لحن أغنية "أنا وإنت ولا حد تالتنا" من دون الحصول على إذن مسبق بحسب تصريحاته، إلا أن مدير أعمال نانسي جيجي لامارا أكد ان الفنانة حصلت على تنازل من المنتج محسن جابر عن أغنية "أنا وإنت ولا حد تالتنا" لكي تستطيع غناءها وذلك مقابل بدل مادي حصل عليه الأخير.

ريهام حجاج وأيتن عامر

لا زال خلاف الممثلتين المصريتين الذي بدأ قبل 3 سنوات حديث الاعلام في ظل تراشق الاتهامات بين بعضهما. وكان قد حدث بعد مشاركتهما في مسلسل "وكل ما نفترق" الذي حذف منه الكثير من مشاهد عامر بحسب تصريحاتها بناء على طلبات حجاج ووصلت الأمور بينهما الى المحاكم، والجديد هذا العام هو اتهام أيتن عامر لمحامية ريهام حجاج بالتنمر عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ديما بياعة ونسرين طافش

عادت الخلافات بينهما الى الواجهة من جديد بعد ان صرحت الممثلة السورية نسرين طافش لأول مرة إن هناك فنانة حاولت ان تسيء الى سمعتها من خلال اطلاق شائعة حول خيانة زوجها لها معها الا ان هذه الاخبار عارية عن صحة وقد اشارت طافش انها ربحت الدعوى التي سبق ان رفعتها ضد هذه الفنانة التي لم تسميها.

من ناحيتها ردت الممثلة السورية ديما بياعة عبر صفحتها، وقالت:" نسرين كسبت القضية التي رفعتها ضدي، بسبب الخطأ الذي ارتكبته، وهو أنني تحدثت بشكل صريح وذكرت اسمها في لقاء تلفزيوني، وبالتالي هذا يُعاقب عليه القانون، بتهمة الشتم والقذف"، وتابعت مشيرة : "لكن حكم القاضي لصالحها في تلك القضية لا يعني أن ما تحدثت به كان صدقاً أم كذباً".

رامي صبري وويجز

بدأ الخلاف حين سُئل الفنان المصري رامي صبري عن الراب في إحدى مقابلاته، وقال:"موسيقى الراب تجذب قطاع كبير من الجمهور، أحب ويجز وهو مطرب شاطر ومجتهد وبيذاكر، وأغانيه معروفة ومحبوبة، ولكني لا أفهم كلمات أغنياته"

ليرد مغني الراب المصري ويجز عليه :"يا رامي إنت كل ما تزهق تطلع تتكلم على بتوع الراب، وفاكر إنهم عايزين ينافسوك وياخدوا كلامك، إنت مش رقم 2 ولا 3، إنت رقم 19، إنت بعيد أوي يا رامي"، وتفاقمت الأمور بينهما قبل أن يبادر الشاعر تامر حسين للمصالحة بينهما.

ويجز ودافنشي

بدأ الأمر عندما وجّه مغني الراب السوداني دافنشي رسالة لمغني الراب المصري ويجز، قائلًا: "مبدئيًا كده أنت ولا في أرض الواقع بتقدر تنفذ اللي بتقول هتسويه، ولا حتى عندك راب بجنيه، وصوتك زي المعزة، ولولا بكائك للبنات في الأغاني كان زمانك Ja Rule النسخة المصرية"، وتابع: "فأنا هقولها ليك أهو قدام الناس، لو فيك ذرة رجولة انزل رابر لرابر، لو سبب حقدك الراب، بس ما أظن الراب، لأنك ما قدرت ترد لولا واحد من اللي داسوا على كرامتك، فلو سبب حقدك نجاحي، فقل أعوذ برب الفلق، ولو عندك سبب تاني اعتبره تحميله، لولا أنك شتمت أبوي، أنا ما كان أديت شخصية زيك أي اهتمام، يعني أنت إنسان فتحت باب إنه أهلك يتشتموا، عايزني أديك قيمة، وأنا لولا ما متربي زي ماقلت كان قلت كلام كتير، وأنا قادر أقول، لكن تربيتي ما بتسمح لي، الله يعينك يا مريض."

وإلتزم ويجز الصمت ولم يرد عليه بتاتًا، وعاد دافنشي، لينشر صورة لمحادثته مع ويجز، والتي ظهر خلالها ويجز يشتم والد دافنشي ويصفه بالـ"رمة" لكن الموضوع لم يتطور أكثر من ذلك.

حسام جنيد ووديع الشيخ

بدأ الخلاف حين إتهم الفنان السوري حسام جنيد زميله الفنان اللبناني وديع الشيخ، بإلغاء حفله الأخير في لبنان، مشيرًا إلى أن "حذاء سوريا" هو الذي أوصل الجميع إلى ما هم عليه اليوم، ولم يتررد الشيخ في الرد على جنيد في احدى حفلاته واتهمه بالتسبب في فتنة بين الشعبين اللبناني والسوري وتابع:"أي شخص يريد أن يلمع يتحدث عن وديع الشيخ" وأضاف:"إذا كرتك احترق ببلدك وبلد غيرك، مش ضروري تكب وسخك على الناس يا عرة الرجالة".

سلاف فواخرجي وكاريس بشار

عادت خلافاتهما بعدما تم إستبعاد الممثلة السورية سلاف فواخرجي من مسلسل "حبق" الذي عملت على تحضيره منذ البداية والإشراف عليه، لتصبح الممثلة السورية كاريس بشار بديلة لها من دون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا التغيير المفاجىء. وقد علق الممثل السوري أيمن زيدان على الموضوع واصفا ان ما حدث لفواخرجي بالمؤسف وكتب على صفحته:"حول ما يكتب عما حدث مع سلاف فواخرجي بخصوص المسلسل الذي تولت التحضير له ثم أصبحت خارج المشروع، عادة لا أتدخل في هذا النمط من التداعيات لكن أجد لزاماً علي ان أدون رأيي حول هذا الامر باقتضاب"، وتابع:"من المؤسف أن تتعرض فنانة بقيمة سلاف فواخرجي لما تعرضت له".

وختم: "سأختصر الأمر ببضع كلمات..أنت ستظلين أنت ياعزيزتي..وستظلين أكبر بكثير ممن تصرفوا بهذه الطريقة..في هذا الزمن الأغبر تتبدل المعايير وتفيض مياه المستنقعات الآسنة فدعينا يا صديقتي نركن بجوار السواقي الصافية وإن كانت لا تروي شغفنا للفن النبيل".

ريهام سعيد وعبير صبري

هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الممثلة المصرية عبير صبري مشيرة الى انها لم تتقبل موقفها منها بعد قصة تعرضها للتشوه بسبب التجميل وقالت في لقاء اعلامي:"مفيش غير عبير صبري هي اللي جرحتني جرح كبير لما كنا في حفلة على البحر قالت لي طب منتي كويسة أهو مفيش حاجة إنتي بتحبي تعملي دراما ليه".

وقالت سعيد انها تركت الحفل وقتها وذهبت إلى سيارتها بكت فيها بشكل هستيري وذكرت اسمها في اللقاء لكونها لا تريد التحدث معها مرة أخرى.

وفاء عامر وريم البارودي

كانت الممثلة المصرية ريم البارودي قد صرحت انها حزينة من الممثلة المصرية وفاء عامر وانها لم تكلمها منذ اكثر من سنة، وعلقت عامر على الموضوع مشيرة إلى أن التواصل بينهما انقطع بسبب اتهام البارودي لها بـ"تخليها عنها في أزمتها الأخيرة في خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد".

وأضافت عامر:"ريم أختي الصغيرة واتربت في بيتي وأنا بحبها جدًا ومش زعلانة منها، لأني عارفه أنها اتجرجرت في الكلام وريم دخلت معايا حجر الكعبة الشريفة بس منزلناش الصور دي على الإنستغرام وحديثها عن خلافنا في أحد البرامج من قبل كان من دون قصدها، وأنا مسامحة ومش قصدها وأنا واثقه من ده".