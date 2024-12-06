ألكسندر الحاج يُطلق أغنيته الجديدة "قفلت الباب"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان ألكسندر الحاج أغنيته الجديدة بعنوان "قفلت الباب" باللهجة المصرية، عبر جميع المنصات الموسيقية، و على "يوتيوب" بطريقة الفيديو ليريكس.

تحمل الأغنية طابعًا مليئًا بالإحساس، وتُبرز قدرات الحاج الصوتية وأدائه العاطفي.

أغنية "قفلت الباب" من كلمات وألحان عمر أشرف، وتوزيع موسيقي سعيد فرنودي.

وجاء مطلع الأغنية معبرًا عن القوة والتصميم:

"قفلت الباب خلاص لا عتاب

هيفرق ولا تبريرك

ومش فارقه القرار فرقه

و اهو قسيت كله من خيرك."

لاقى العمل ردود فعل إيجابية من المتابعين عبر مواقع التواصل، مع إشادة بجودة الكلمات واللحن وأداء ألكسندر المتميز.

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