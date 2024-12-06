شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة فى مهرجان قسم المسرح للعروض القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك بالدورة الأولى من مهرجان قسم المسرح للعروض القصيرة، والذى يقام فى الفترة من 7 حتى 13 ديسمبر، بالإسكندرية، والذى تقيمه كلية الأداب بجامعة الإسكندرية، 20 عرضاً مسرحياً اختارتهم لجنة المشاهدة التى تشكلت من د. ليلي عبد المنعم، أ.د. ألفت شافع، أ. محمد فريد، أ. ماجي أحمد، أ. محمد عبد القادر.

والعروض المشاركة هي "الأمير الأزرق" إخراج مصطفى سليمان، و"سطو مسلح" إخراج وسام أحمد، و"فات الميعاد" إخراج سمعان رؤوف، و"حقيبة سفر "إخراج محمد الجمسي، و"لعبة الحظ" إخراج محمد هاني، و"ثم نبدأ الرقص" إخراج محمد عبد القادر ( ريدان )، و"وداعاً من القلب " إخراج حسام عبد المجيد، و"يوماً ما "إخراج محمد جابر، و"طوابير طويلة"إخراج رضوي أحمد، و"حقيبة سفر" إخراج محمود صلاح ، و"حقائب إخراج "أحمد علاء على، و"القمر" إخراج أحمد الحصافى، و"أزمة شرف" إخراج شهد اشرف، و"قصص الحلوين "إخراج محمد صادق، و"الراوى" فى مسرحية الليلة إخراج بيتر رضا، و"حقائب" إخراج محمود مجيد، و"كشف حساب" إخراج مريم أحمد، و"شماعة حبنا "إخراج شادي محمد، و"اللعبة" إخراج يوسف قطامش، و"فلاش باك "إخراج بيشوى بركات.

ويمثل مهرجان قسم المسرح الشق العملي من مادة تخطيط المشروعات الإنتاجية المقررة على طلاب المستوى الثالث شعبة التمثيل والإخراج، والذي يقوم بتدريسها المخرج الدكتور جمال ياقوت استاذ التمثيل والإخراج.

ويعد المهرجان تدريبا عمليا على قيام الطلاب بجميع خطوات تنظيم المهرجان بمرحلتيه التخطيطية والتنفيذية، حيث يتحمل طلاب المستوى الثالث شعبة التمثيل والإخراج جميع مسئوليات تنظيم المهرجان انعكاسا لفلسفة مقرر تخطيط المشروعات الإنتاجية الذي يستهدف تحقيق مستوى احترافي في تخطيط عدد من المشروعات المسرحية منها تنظيم المهرجانات المسرحية.

يذكر أن المدير التنفيذي للمهرجان الطالب محمود مجيد، والطالب شادى محمد، والمنسق العام الطالب احمد سمير ، والطالبة رضوى احمد، نائب مدير المهرجان الطالب حازم صلاح، ومدير المهرجان الطالب شريف طارق، المشرف على المهرجانأ. د. جمال ياقوت أستاذ مادة تخطيط المشروعات الإنتاجية، ورئيس قسم المسرح أ. د. منال فودة .



الناقد أحمد خميس



الناقد محمد الروبي