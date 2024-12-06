شكرا لقرائتكم خبر عن نفسه يقضى العيد معاهم.. تقارير: براد بيت حزين لابتعاد أبنائه عنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجم العالمى براد بيت، يفتقد أطفاله فى موسم العطلات، وقال أحد المصادر المقربة من بيت لموقع Page Six إن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، يشعر بأن عيد الميلاد "لن يكون هو نفسه" بدون أطفاله.

وكشف المصدر أن "براد يفتقد أطفاله ويتمنى أن تكون لديه علاقة أوثق معهم، خاصة مع الاحتفال بالأعياد وعيد ميلاده هذا الشهر"، حيث يشارك براد بيت، ستة أطفال مع زوجته السابقة أنجلينا جولى - مادوكس، 23 عامًا، باكس، 21 عامًا، زهارا، 19 عامًا، شيلوه، 18 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان البالغان من العمر 16 عامًا.

وأنهى براد بيت، وأنجلينا جولى، طلاقهما فى عام 2019 بعد 3 سنوات من إعلان انفصالهما فى عام 2016، وأضاف المصدر أيضًا أن براد كان "يشعر بالأذى" عندما أسقطت ابنته شيلوه لقب والدها رسميًا.

وقال أحد المقربين: "كانت لديهم علاقة جيدة، لكن هذا في الماضي وهذا يكسر قلبه"، وأضاف: "براد بيت، يشعر وكأن أنجلينا، حولت أطفاله ضده، إنه يشعر وكأن أنجلينا تعرف بالضبط ما تفعله".

يأتى هذا فيما اتهم براد بيت - فى وقت سابق - زوجته السابقة أنجلينا جولي، بإصرارها على إبقائه في الظلام فيما يتعلق بممتلكاتهم المشتركة، وذلك بعدما سبق وادعى أنه تم استبعاده من بيع مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما، ووفقًا لموقع InTouch Weekly، كشف بيت أن زوجته السابقة عُرضت عليها الملايين في الصفقة وأجرت صفقات سرية دون أن يتدخل هو.

تم الحصول على وثائق المحكمة المتعلقة ببيع مصنع النبيذ من خلال المنشور الذي زعم فيه براد أن جولي بطلة فيلم ماريا، عُرض عليها مبلغ 54.4 مليون دولار لبيع حصتها في Château Miraval مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما.

يعتقد الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، والذي اشترى مصنع النبيذ الفرنسي بالاشتراك مع جولي في عام 2008، بقيمة 500 مليون دولار، أن الممثلة البالغة من العمر 49 عامًا، انسحبت من الصفقة، متظاهرة بالقلق بشأن شروط اتفاقية عدم الاستخفاف المقترحة في الصلة بالصفقة، ومع ذلك، فإن فريق براد بيت، القانوني يختلف عن السبب حيث ذكر أن لديهم أسبابًا للاعتقاد بأن جولي متورطة في "معاملات سرية".

ووفقًا للمنشور، أصدر فريق Bullet Train بيانًا جاء فيه: "في الواقع.. كانت أنجلينا ونوفيل قد اصطفتا سرًا وأبرما اتفاقًا مبدئيًا مع طرف ثالث هو "مجموعة ستولي" التي يملكها ويسيطر عليها الملياردير الروسي يوري شيفلر، وفرعها تينوت ديل موندو".

وفي دعواه، ادعى ممثل Wolfs، أيضًا، أن زوجته السابقة كان مطلوبًا منها الحصول على موافقته قبل بيع المصنع لطرف ثالث، وهو ما لم تفعله، وشارك ممثلو السيد والسيدة سميث، الذين تزوجوا في عام 2014 بعد عقد من العمل الجماعي، وافترقا في عام 2016، في معركة قانونية مستمرة من ضمنها بيع مصنع النبيذ الخاص بهم.