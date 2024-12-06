أحمد سعد يمازح زوجته بعد ظهورها معه بأحد الإعلانات

قام الفنان أحمد سعد بممازحة زوجته علياء البسيوني، بعد ظهورها بعدد من الصور وهي تقف بجواره أثناء تصوير ‏إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات بمصر.‏

تعليق أحمد سعد ‏

جاء مزاح أحمد سعد عبر التعليق الذي أرفقه بهذه الصور التي قام بنشرها عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث وصف أحمد سعد علياء البسيوني بأنها تحاول ‏صعود سلم الشهرة؛ بعد ظهورها كضيفة شرف بالإعلان الجديد، قائلاً: "ده أول ظهور للمدام (علياء) وهي ‏بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفة شرف في آخر إعلان معايا‏".‏

واستكمل تعليقه بمطالبة من يريد القيام بالتعاقد مع علياء البسيوني بالتنسيق معه أولاً؛ لكونه هو من ‏سيجلس بأطفالهما، قائلاً: "لو سمحتوا لو في أي مسلسلات أو أفلام عايزينها، ينسقوا معايا ‏الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال".‏

يذكر أنه مؤخراً كشف أحمد سعد أنه يستعد لإقامة حفل زفاف كبير لزوجته علياء بسيوني، بعد إعلانه العودة إليها أثناء حفله الأخير ‏بالساحل الشمالي، بعد خلاف كبير بينهما وصل إلى الانفصال، وأكد أنه سيقوم بدعوة جميع نجوم الفن والمشاهير، وسيرتدي بدلة عريس، ‏وسيغني لزوجته في الحفل.

قصة زواج أحمد سعد بعلياء البسيوني

بدأت علاقة الثنائي في أغسطس عام 2021، عندما فاجأ أحمد سعد الجمهور بنشر صور عقد القران ‏البسيط الذي أقامه وسط تجمع عائلي فقط، وأكد سعادته بارتباطه بعلياء، مشيراً إلى أنها تمثل ‏مصدر قوة وسعادة واستقرار في حياته.

أنجب أحمد سعد من علياء ابنته الأولى "عليا" في إبريل 2022، أما الثانية "مريم" فوُلدت العام ‏الماضي، وخلال فترة زواجهما عاش أحمد سعد استقراراً أسرياً وعاطفياً لم يشهده من قبل، وانعكس ‏ذلك على مشواره الفني بشكلٍ ملحوظ، فأصبح واحداً من أهم نجوم الغناء خلال هذه الفترة، وطرح عدداً ‏كبيراً من الأغاني التي تصدرت الترند، وحققت نسب مشاهدة عالية، ذلك إلى جانب إحياء حفلات ‏غنائية في كل بلدان العالم ومشاركته في فعاليات فنية مهمة

حفل غنائي منتظر لـ أحمد سعد

على جانبٍ آخر، يُحيي كل من المطربيْن أحمد سعد وبهاء سلطان حفلاً جماهيرياً ضخماً يوم 13 ‏ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت ‏الجهة المنتجة والمنظمة للحفل "PACHA GROUP"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، عن حفل "أساطير الطرب"، الذي يجمع بين أحمد سعد وبهاء سلطان، في ليلة ‏استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

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