شيرين رضا تثير الجدل بصورها مع محمد رمضان

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بسبب صور الفنانة شيرين رضا مع الفنان محمد رمضان، والتي نشرها الأخير عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" في أثناء إحدى السهرات التي جمعتهما معاً.

وما زاد من الجدل تعليق رمضان على الصور بكلمة "مش فاضي".

وظهر في الصور التي نشرها رمضان أن علاقة صداقة قوية تجمعه بشيرين رضا، ونالت الصور الكثير من الإعجابات والتعليقات الإيجابية، وأشاد المتابعون بالعفوية والتلقائية التي ظهرت في اللقطات خلال استمتاع النجمين بإحدى الأمسيات التي جمعتهما.

وكانت شيرين رضا قد أعلنت في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، أنها لن تشارك في موسم رمضان لهذا العام، ليستمر بذلك غيابها عن الدراما الرمضانية للعام الثالث على التوالي، مؤكدةً أنها لا تحب المشاركة في الأعمال الرمضانية لمجرد الظهور فقط. إذ قالت: "أنا خارج رمضان من تلات سنين، لأن الأعمال الرمضانية بتتطلب مجهود كبير، وأنا بمثّل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص".

يُذكر أنه يُعرض حالياً لشيرين رضا فيلم "وداعاً حمدي" والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، ويجمع بين المواقف الكوميدية والمشاعر الدرامية العميقة. والفيلم هو بطولة: شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدّم، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.

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