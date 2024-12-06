القاهره - الخليج 365
فوجئ جمهور الفنانة أنغام بمنصة الأغاني الشهيرة "أنغامي" تحذف حسابها من المنصة، حيث يجد كل مَن يبحث عن أغاني أنغام على المنصة رسالة تفيد بأن الصفحة غير متاحة بسبب "حقوق الترخيص"، وهو ما أثار حالة من الاستغراب والقلق بين جمهور الفنانة.
حجب حساب أنغام على منصة "أنغامي" أثار تساؤلات الجمهور حول مصير ألبوماتها الغنائية، بما في ذلك أحدث ألبوم لها "تيجي نسيب"، الذي يتضمن 12 أغنية مميزة، منها: "هو أنت مين"، و"بقالك قلب"، و"موافقة"، و"خليك معاها".
يُذكر أن حجب الحسابات على منصة "أنغامي" لم يقتصر على أنغام فقط، بل حذفت المنصة أيضاً حسابات لعدد من الفنانين من قبل، بينهم عمرو دياب الذي حُجِبت أغانيه لمدة شهرين كاملين، ما دفعه لإعادة طرحها عبر موقع "يوتيوب".
وكانت أنغام قد أحيت حفلاً ضمن مهرجان "شتا الكويت"، حمل لافتة "كامل العدد"، وذلك بمشاركة المايسترو هاني فرحات. وقدّمت أنغام في الحفل عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والحديثة، لتُشعل المسرح بوصلة رقص على أنغام أغانيها، في لقطة نادرة الحدوث في حفلاتها.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
"ليلة عمر" تجمع أنغام وهاني فرحات في "شتا الكويت"
أنغام تتحدث عن علاقتها الوطيدة بالسعودية وتكشف أسرار ألبومها
كانت هذه تفاصيل خبر حذف حساب الفنانة أنغام من منصة أنغامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.