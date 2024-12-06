ميس حمدان تطرح اغنيتها الجديدة ندمانة وتواصل نجاحها الفني

طرحت الفنانة الأردنية ميس حمدان أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ندمانة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومنصات الأغاني المختلفة.والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل.

وتعبر الأغنية عن الأسف والاعتذار والفراق، في أجواء حزينة.

وتعد أغنية "ندمانة" رابع أغاني ميس حمدان منذ إعلان عودتها للغناء والانتظام في طرح أغانٍ جديدة، حيث طرحت ميس أولى أغانيها بعنوان "شيك ومهندم" في شهر مايو (أيار) 2023، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كما طرحت أغنية ثانية في موسم صيف 2024 بعنوان "زلزال في قلبي"، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح.

وآخر أعمالها أيضاً، فيلم "أسود ملون" الذي عُرض في أيار (مايو) الماضي، بطولة: بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسي.

كما شاركت ميس حمدان في فيلم "السيستم" الذي عُرض في شباط (فبراير) الماضي.

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